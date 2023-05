Pugnan activistas por ley de identidad de género

Ante el rechazo de la iniciativa legislativa de identidad de género en Querétaro, el presidente de la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Edmundo Ramos, mencionó que continuarán con la lucha para garantizar el acceso a la igualdad y también a la justicia sin discriminación.

Cabe destacar que esta propuesta legislativa fue hecha por Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, la cual no fue presentada debido a la negativa por parte de la bancada del partido político Morena; este es el tercer esfuerzo que se realiza para garantizar el derecho a la no discriminación de la población transgénero y transexual.

La iniciativa rechazada contaba con la participación de diversos especialistas, instituciones, personas de la diversidad sexual y defensoras de derechos humanos, además de estar respaldada por un exhorto realizado por la Defensoría de los Derechos Humanos (CNDH) que realizó a diferentes Congresos locales con el objetivo de garantizar la identidad de género.

Ante lo anterior, Manuel Ramos invitó a Waltter López a continuar con estos esfuerzos y a no “darse por vencido” para lograr una justicia sin discriminación.

“Los derechos humanos, no dependen de la negativa de un diputado o diputada o de uno u otro partido. Al final todo depende de la ciudadanía que nunca nos damos, ni nos daremos por vencidos”, puntualizó Manuel Ramos.

Reiteró que continuarán luchando para cumplir con sus objetivos y de esta forma generar justicia para su comunidad y a los grupos vulnerables.

“Efectivamente, hoy se cerró un ciclo injusto contra el derecho a la no discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad personal y a la igualdad jurídica de la población trans pero abriremos otro nuevo ciclo con más experiencia y fortaleza, hasta lograr la justicia sin discriminación como lo hemos hecho en otras ocasiones” finalizó.