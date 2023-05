Parque La Pradera tendrá arcotecho

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, participó en el ejercicio Gobierno Abierto, donde se definieron las principales acciones a realizar en beneficio de los vecinos del Fraccionamiento La Pradera, en el municipio de El Marqués, quienes manifestaron sus principales necesidades.

Con el fin de mejorar el entorno físico y fortalecer el desarrollo social en la colonia, el Gobernador anunció la creación de un arcotecho en el Parque “La Pradera”, el cual beneficiará a quienes realizan actividades deportivas, recreativas o culturales.

“La única diferencia para poder tener una mejor calidad de vida es que nos pongamos todos de acuerdo, ustedes que nos presionen a nosotros, y nosotros, poder en la medida de nuestras posibilidades, satisfacer sus necesidades”, apuntó.

Kuri González aseguró que la diferencia que tiene Querétaro con otros estados del país es que cuenta con una sociedad muy exigente, por lo que invitó a los ciudadanos a continuar participando en las discusiones de asuntos públicos y en la toma de decisiones que impactarán en su calidad de vida.

“No están solas, no están solos. Aquí estamos, no los vamos a dejar. Durante el tiempo de mi gobierno van a estar apoyándolos; porque sin lugar a dudas esa es mi chamba. Para eso me contrataron, no para echarle la culpa a nadie, sino para poder resolver sus necesidades”, subrayó.

Por su parte, Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana, detalló que el ejercicio de Gobierno Abierto tiene como objetivo generar espacios de diálogo y colaboración entre sociedad y gobierno, mediante los cuales, las y los ciudadanos eligen de manera democrática el proyecto de obra pública que consideren de mayor beneficio colectivo para su entorno.