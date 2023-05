Lamentan académicos aprobación de Ley de Ciencia oficial y centralista

En el marco del Conversatorio “¿Qué pasa con la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI)?”, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y llevado a cabo este lunes 1 de mayo, integrantes del sector académico de diferentes instituciones educativas y de desarrollo científico del país dieron su punto de vista respecto a dicha ley, la cual consideraron que no toma en cuenta las necesidades del sector.

Dicha legislación fue aprobada en fast track el pasado 29 de abril en el Senado con 48 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones, después de que la Cámara de Diputados la aprobara el 26 de abril con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones.

La especialista en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gabriela Dutrénit Bielous, refirió los aportes y detrimentos que otorga dicha Ley, así como sus áreas de oportunidad; mencionó que es favorable que se integren las nociones de los derechos a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como el enfoque de compromiso social.

No obstante, subrayó que la LGHCTI carece de políticas de progresividad, compromiso financiero, lineamientos para fomentar los sectores productivo y empresarial, impulso a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y desarrollo de estándares de calidad y excelencia en la investigación.

Por su parte, María Brenda Valderrama Blanco, investigadora de biotecnología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un recuento del proceso en que fue aprobada la LGHCTI y las consecuencias de que haya sido aprobada en los términos que se establecen.

Advirtió que, bajo los términos de la ley, se determina la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al definirse un nuevo organismo con otra estructura y personalidad jurídica, diferente a las funciones que ya ejerce dicho cuerpo gubernamental; así como la poca intervención de las y los legisladores en el análisis de la LGHCTI.

El investigador del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), Jorge Mauricio Flores Moreno, abordó la situación de los CPI; subrayó que la legislación promueve un déficit en estos centros a partir del fraccionamiento de competencias, la federalización y el cambio en el financiamiento, situación que se recrudece considerando las posibles interpretaciones distintas que puedan tener los términos de la Ley.

Respecto a la situación para las instituciones privadas de educación superior con la LGHCTI, el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Bernardo González Aréchiga, señaló que dicha legislación excluye el apoyo a tales instituciones, así como hacia los posgrados de investigación derivados de dichos centros educativos.

Finalmente, Flavia Loarca Piña, directoria de Investigación y Posgrado de la UAQ, contribuyó a la mesa de diálogo a través de una participación en la que dio cuenta de la situación de los posgrados respecto a la LGHCTI; señaló que, con la legislación, disminuye la certeza en los procesos de evaluación establecidos y el otorgamiento de becas para dichos programas educativos.

“La UAQ está planeando tener una autoevaluación interna para que, en el momento dado en que llegue la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cambiar los procesos de evaluación, la Institución ya esté lista. No nos debemos de confiar”, mencionó la Flavia Loarca Piña.

Previo a esta actividad, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, detalló durante su participación “Pensar la Universidad” en el noticiario Presencia Universitaria que, además de que no se llevaron a cabo los parlamentos abiertos que se habían comprometido para analizar dicha Ley, esta fue aprobada en medio de una sesión en la que se forzó el quórum legal y no hubo legitimidad en el proceso, ya que las y los legisladores de oposición no se presentaron a la convocatoria de la sesión en donde se aprobó esta —que fue en una sede alterna y posterior a que legisladores del partido mayoritario y aliados se reunieran con el titular del poder Ejecutivo federal—.

Sostuvo que la recién aprobada LGHCTI en la Cámara de Senadores genera preocupación en la comunidad académica, toda vez que se promueve una reconfiguración centralista que afecta negativamente a dicho sector.

“Se había aprobado ya la ley en la Cámara de Diputados, en donde solamente se realizaron dos de siete parlamentos comprometidos, y de ahí pasa al Senado, en donde teníamos la esperanza de que la Cámara Alta retuviera la LGHCTI para que pudiera ser analizada con mayor profundidad; no fue así”, lamentó la rectora.