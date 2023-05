Hacen entrega de una casa a ganador del Premio al Policía del Año 2022

Se hizo la entrega del reconocimiento y de una casa a la policía Alicia Morales Olguín, quien fue electa como la ganadora al Premio al Policía del Año 2022, quien agradeció a su familia, a los empresarios, ciudadanos y a las autoridades presentes.

“Agradezco a Mario, a los empresarios, a la CANACO, yo creo que sin su iniciativa, pues simple y sencillamente no estuviéramos aquí” comentó Alicia Morales.

Por su parte, el coordinador del Comité del Premio al Policía del Año de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro, Mario Aguilar Becerril, señaló que los valores no se han perdido en la sociedad e indicó que la entrega de este premio es debido a la excelente labor de Alicia y de los demás policías que “dan su vida para proteger la de nosotros”. También recordó al policía que falleció al ser atropellado por un camión y comentó que espera que no sea “cotidiano” perder a elementos policíacos.

“Esos valores, algunos dicen que los hemos perdido, no, no los hemos perdido, ahí están nada más falta aplicarlos y con lo que sucedió con el compañero que falleció en el cumplimiento de su deber espero que no se vuelva una cosa cotidiana” dijo Mario Aguilar.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, mencionó que la entrega de este inmueble es un reconocimiento a la calidad que tiene en sus servicios la policía de Querétaro.

“Necesitamos más sociedad civil como la que impulsa hoy la CANACO, necesitamos que más gente se sume a reconocer con ese salario o sueldo moral que otorgan los ciudadanos al reconocer a nuestros policías” comentó Luis Ferrusca.

Cabe destacar que este concurso, que se realizó el año pasado, se conformó por más de 23 evaluaciones.

El diputado federal, Fernando Macías Olvera reconoció el compromiso de la sociedad queretana para trabajar en la seguridad y destacó a Alicia Morales como un ejemplo de ello ya que tanto las mujeres como los hombres policías son “valientes” por ejercer esta profesión.

“Ellos son hombres y mujeres valientes que se arriesgan todos los días por hacer un mejor Querétaro, que se arriesgan todos los días por preservar la paz” puntualizó Fernando Macías.

Por último, Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Querétaro, agradeció a todas las empresas involucradas para que el desarrollo de este concurso se pudiera efectuar.

“Abracemos el momento del cual somos testigos hoy para inspirarnos y seguir haciendo lo que nos toca, forjando una idea en equipo” comentó Fabián Camacho.