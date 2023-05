Celebra Canacintra Foro de Capital Humano

Con la presencia de reconocidos ejecutivos de las empresas SAFRAN, Nestle, Forvia, Olivia, Deepple, Depensa, mexteer y DPH, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Querétaro, celebró el foro de Capital Humano en donde participaron exponentes de distintas áreas del mundo empresarial quienes transmitieron sus conocimientos en materia de recursos humanos y desarrollo organizacional, a efecto de fomentar las nuevas prácticas y una cultura laboral con visión de competitividad.

Durante el foro, se dijo que la Canacintra es un organismo dedicado al crecimiento, desarrollo y al progreso de sus socios, que a través de la divulgación y aprendizaje de los exponentes de distintas áreas del mundo empresarial que se logra aportar los conocimientos que permiten mantener a la vanguardia a las empresas del sector industrial, y en general del mundo empresarial.

“Siempre se habla sobre estadísticas de productos, capital, inversión, medios de producción, etc. Pero no siempre consideramos un factor trascendental, no siempre consideramos el grado de formación y competencias que las personas que involucran una empresa aportan o influyen en el desarrollo del bienestar empresarial, de la innovación y del mejoramiento de las condiciones laborales”, detalló Jorge Garibay, Director de Recursos Humanos de Safran Electronics & Defense, empresa internacional que usa su experiencia y logística para diseñar soluciones de alta tecnología en las industrias aeroespacial, de defensa y espacial.

Por su parte, Esteban Hernández, dirigente de las relaciones laborales para Nestlé Querétaro, abordó el tema de las nuevas competencias laborales, las reformas y el marco normativo, por su parte la directora de recursos humanos, Elizabeth Adame, de la empresa de tecnología automotriz FORVIA abordó el tema del desarrollo de la empresa internacional con experiencia en electrónica, movilidad limpia, iluminación, interiores, asientos y soluciones de ciclo de vida para impulsar el cambio en la industria automotriz.

Asimismo, de la empresa OLIVIA dedicada al desarrollo de metodologías y modelos disruptivos, el socio y director general, Rogelio Salcedo habló de la apertura al panorama de la transformación y la innovación en el desarrollo de soluciones. De igual manera, el director de producción de la empresa, DEEPPLE-Analytics, Yoel Kluk aportó su expertis en su tema sobre el desarrollo de la logística y el nivel de potencial de los equipos para alcanzar objetivos de negocios.

Por su parte, Salim Barquet, gerente de recursos humanos de la división Bepensa industrial abordó el tema del trabajo en colaboración para los alcances y desarrollo de los equipos de trabajo. Mientras que Alejandro Ponce, director de operaciones de la empresa Nexteer Automotive que es una empresa global de tecnología en diferentes ramas de investigación y desarrollo tecnológico, habló sobre los perfiles que aportan al desarrollo empresarial en este campo. Y cerró el foro la consultora Gina Álvarez de DPH Consulting quien presentó un panorama completo para el desarrollo de trabajo y de liderazgo.