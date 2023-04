The Beatles, la banda icónica que innovó y sigue vigente

La banda de rock británica The Beatles, formada en 1960, transformó la música y marcó el rumbo social, cultural y artístico de la época. Las letras de sus canciones representaron los ideales progresistas en una década de rebeldía, innovación e importantes cambios sociales que aún persisten.

En diez años (1960-1970) el cuarteto de Liverpool revolucionó la música, adelantándose a su época, dándole un sonido y una experimentación únicos. “Incluso, a más de cinco décadas de su separación, siguen siendo uno de los grupos musicales más importantes de la humanidad”, afirma en entrevista el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra.

El 10 de abril de 1970 la historia de cuatro jóvenes que llegaron a dominar el mundo se resquebrajó: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, originarios de Liverpool, Inglaterra, dieron a conocer la ruptura y desintegración de una banda musical que representó mucho en su momento -y lo sigue siendo- para los jóvenes de hoy, indica el investigador universitario.

“Es impresionante la cantidad de jóvenes en el mundo que hoy sigue gustando de la agrupación inglesa y que reconoce en esta un hito. Sigue siendo la banda más importante de rock; si se compara el mercado de la música de ese momento, hoy es más grande. Es obvio que habrá cantantes o grupos musicales que irán superando a los Beatles en el número de ventas, y aun así conservan cierto número de récords”, comenta.

Si se observan las dimensiones del actual mercado de ventas de música y se comparan con el de entonces, nadie los ha superado, “y no se ve que eso ocurra pronto. En realidad generaron un cambio cultural, y a poco más de medio siglo de su desintegración es impresionante que continúe vigente la beatlemanía, siguen siendo un fenómeno”, opina el universitario, exguitarrista y exvocalista del grupo musical Guillotina.

El especialista en Geografía menciona que si se observan los perfiles de cada uno de sus integrantes, a pesar de que dos fallecieron –John Lennon y George Harrison–, la cantidad de escuchas que tienen es impactante, en particular Paul McCartney quien sigue activo a sus 80 años.

Suárez Lastra recalca que la música de esta agrupación ha trascendido, “simplemente lo que toca una banda de rock, la cantidad de versiones que se han hecho de la música de los Beatles, el número de estudios realizados sobre su trayectoria, además de la cantidad de análisis como fenómeno social, creo que nadie ha podido hacer algo así”.

Resalta que se trató de una agrupación que innovó en numerosos aspectos y, sobre todo, existe un parteaguas: el álbum Revolver, lanzado en agosto de 1966, unos cuantos años antes de que decidieran abandonar los escenarios y las giras. “Los Beatles son un antes de ese disco, y a partir de él cambió el rock y la música”.

En octubre de 2022, de acuerdo con la revista Rolling Stone, ese disco fue lanzado al mercado en varios formatos, incluida una versión de lujo para coleccionistas, con los 14 temas originales del fonograma y versiones expandidas de varias canciones y demos inéditos.

El rompimiento de los Beatles, hace 53 años, fue un proceso natural de la evolución de la banda, como ocurre en muchas otras al concluir un ciclo. “Resulta difícil saber qué habría pensado la gente en ese momento. Lo cierto es que tanto Paul McCartney como John Lennon hicieron carreras independientes espectacularmente exitosas; el primero formó Wings, mientras que Lennon de inmediato se fue de solista”, refiere Suárez Lastra.

En tanto que George Harrison sacó un álbum con tres acetatos, mediante el cual mostró su capacidad de hacer música: All Things Must Pass, “un gran disco que acaba de cumplir 50 años, y fue una muestra de toda esa música y que no había salido con los Beatles. Ringo Starr tiene la carrera como solista menos prolífica; aun así, tuvo un par de discos importantes”, opina.

Señala que si hipotéticamente continuaran juntos los Beatles, tal vez hubieran dejado de innovar, aunque ese es un proceso natural, “lo que los hace icónicos es precisamente ese aspecto de que siempre innovaron”.

Los Beatles siguen vigentes. En el terreno del cine es común que haya cintas musicalizadas con sus canciones, incluso México es uno de los países que trasmite en la radio una hora de sus interpretaciones, enfatiza.

Logros de una década

Para conocedores y seguidores de la banda inglesa, existen cuatro factores principales que explican su separación: el fallecimiento de Brian Epstein, su representante; la aparición de Yoko Ono; la lucha de egos entre los miembros de la banda y el desmarque de Paul McCartney.

El legado de los Beatles es enormemente influyente en el rock y en el resto de estilos musicales. Desde sus inicios, en la década de 1960 hasta su separación en 1970, acumularon un sinfín de logros y éxitos internacionales que los convirtieron en grandes leyendas de la música.

Entre las conquistas obtuvieron nueve premios Grammy; grabaron 13 discos en estudio; tuvieron ventas superiores a los 600 millones de discos en el mundo; ganaron un Oscar por la banda sonora de Let It Be; seis discos y nueve canciones se integraron al Salón de la Fama del Grammy; en 1988 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.