Presentan en la UAQ libro “Más allá de mi discapacidad”

El libro “Más allá de mi discapacidad”, de la autoría de Fernando Segura Ledezma, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se presentó en el auditorio Fernando Díaz Ramírez.

Dicho material bibliográfico, el tercero en la carrera del autor, hace una narrativa autobiográfica donde muestra sus reflexiones, experiencias y sentimientos en torno a su discapacidad, pues padece parálisis cerebral.

La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, reconoció la labor y esfuerzo del autor para la elaboración de este libro. “Es un libro para leerlo y releerlo, tiene la esencia de Fernando en todos los sentidos; ustedes van a encontrar las situaciones a las que se enfrenta una persona con discapacidad”, señaló.

Por su parte, Segura Ledezma agradeció a cada persona que lo apoyó durante el proceso y que le ha estado acompañando en cada presentación.

“Me atreví a escribir este libro y difundir la discapacidad porque no hay mucho conocimiento sobre este tema, no hay mucha información y sobre todo no hay sensibilidad e interés del cómo es convivir con una persona con discapacidad”, expresó el autor.

Los comentarios estuvieron a cargo de los docentes de la FCPS, Fernando Alberto Romero Vázquez Y José Luis Álvarez Hidalgo. En su oportunidad, Romero Vázquez señaló que “se trata de encontrarse consigo mismo, desahogar su coraje, concienciar a quienes desoyen la verdad que engendra una discapacidad y divertir, por medio de su estilo, para comunicar algunas experiencias”.

Por su parte, Álvarez Hidalgo, quien también escribió el prólogo del libro, mencionó que este es un material expresivo, lingüístico y poético.

“El contenido es valioso, pero sin la poética que Fernando les imprime a sus palabras, no nos llegaría igual que si fuese un texto estrictamente ensayístico, sino justamente el empleo de metáforas poéticas literarias le da ese realce (…) hace que la lectura sea grata, festiva y humorística”, puntualizó José Luis Álvarez.