El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, hizo la entrega de seis kilómetros de alumbrado público en el Libramiento Norponiente, infraestructura que abonará a mejorar la movilidad y seguridad de más de un millón 496 mil personas y que representa una inversión de 17.6 millones de pesos.



El mandatario estatal recordó que en campaña se comprometió con habitantes de la zona a gestionar infraestructura moderna, planificada y de calidad. Con la iluminación del libramiento se cumple una de sus promesas y manifestó que ya se alista un puente peatonal que empezará a construirse en mayo próximo.



“Aquí vine y me comprometí a tres cosas, primero el alumbrado que era muy importante, segundo un puente peatonal (…) ya está en licitación”, apuntó.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, refirió que el Libramiento Norponiente es una vialidad de competencia federal; no obstante, se sumaron esfuerzos para ofrecer una vía segura y adecuada para los más de 60 mil vehículos que transitan diariamente por esta.



“Con el gran compromiso del Gobernador de construir infraestructura que brinde mejores condiciones de seguridad a los queretanos, el sector de obras públicas pusimos manos a la obra a realizar trabajos para la instalación de alumbrado público de más de seis kilómetros”, dijo.



El funcionario estatal explicó que se instalaron postes de 10 metros de altura para colocar más de 440 luminarias tipo led y más de 20 luminarias en los tres bajopuentes de Avenida de la Luz, Tlacote y Viñedos.



Durante su discurso, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y el diputado local, Manuel Pozo, coincidieron en que el alumbrado público de la vialidad no solo beneficia a vecinos de la zona, sino también a automovilistas, ciclistas y peatones que día a día circulan por dicho lugar.



Otras notas