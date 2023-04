El Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar se celebra el 2 de mayo de cada año. Esta fecha fue elegida para concientizar sobre el problema y promover la importancia de tomar medidas para prevenirlo y abordarlo.

De acuerdo con la Unesco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), poco más del 50% de los estudiantes mexicanos en educación básica han sido víctimas de algún tipo de acoso durante su vida escolar, es decir que casi 10 millones de niños y adolescentes mexicanos han sufrido de bullying, cifra que ha aumentado en un 30% durante los últimos años.

Por lo que si estás siendo acosado o conoces a alguien que está siendo acosado por tener acné, hay algunas cosas que puedes hacer:

Habla con alguien de confianza: Puede ser un amigo, un familiar, un maestro o un consejero escolar. Es importante compartir tus sentimientos y obtener apoyo emocional.

Busca ayuda profesional: Si el bullying está afectando gravemente tu vida, puede ser útil hablar con un profesional de la salud mental o un consejero escolar.

Mantén una buena higiene: Mantener la piel limpia y cuidada puede ayudar a reducir la gravedad del acné y mejorar la autoestima, busca productos como la línea de Clearasil, Rapid Rescue deep treatment, para tratar o prevenir la aparición de imperfecciones en tu piel.

No te rindas: No dejes que el acoso te haga sentir que no eres lo suficientemente bueno o que no mereces respeto. Recuerda que el acné es una afección común y temporal que eventualmente desaparecerá con los productos y cuidados adecuados.

El bullying por acné puede tener graves consecuencias emocionales para la persona afectada, incluyendo depresión, ansiedad, baja autoestima y aislamiento social. Por lo que es importante que aquellos que sufren bullying por acné sepan que no están solos y que hay recursos y apoyo disponibles para ellos.