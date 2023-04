Es tema “político” que otomís denuncien despojo en Tzibanzá: Kuri

Es un tema “político” la denuncia que familias otomíes interpusieran penalmente al gobierno del estado de Querétaro por, presuntamente, haberles despojado de cuatro hectáreas de terreno que pertenecen a 93 familias indígenas en Tzibanzá, Cadereyta de Montes, consideró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Yo veo un tema político. En el sexenio pasado se les dio un hotel del que tienen que pagar una renta. Es un hotel para que ellos lo pudieran manejar y el gobierno del estado no puede construir en terrenos que no sean propiedad del hotel. Estamos en la disposición de platicar, pero por lo que tengo entendido no han pagado renta desde hace mucho tiempo”, subrayó el mandatario.

Sería con “voluntad” de ambas partes que se resuelva esta situación, en la que estas familias, que congregan a más de 600 personas, han sostenido que en 2017 donaron cuatro hectáreas de terreno porque el gobierno anterior prometió construir obras para beneficiar el turismo en el Ecoparque de Tzibanzá.

Según los indígenas, el gobierno habría prometido bajar 64 millones de pesos de recursos federales para ello; sin embargo, el gobierno se habría adjudicado la propiedad del predio, cobrándole a las familias indígenas una renta mensual de 200 mil pesos, pues ahora es propiedad del Gobierno del Estado.

La presa se encuentra en un 70% dentro del territorio de Hidalgo, por lo que los indígenas denunciaron en la Procuraduría General del estado de Hidalgo, sin embargo, pidieron que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso.