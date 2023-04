Emite Cofepris alerta sanitaria sobre la falsificación de XGEVA

La Secretaría de Salud (Sesa) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a la población en general y profesionales de salud sobre la falsificación del producto XGEVA (Denosumab), caja de cartón con frasco ámpula con 120mg/1.7ml, con número de lote 3007100 y fecha de caducidad AUG 23.



La alerta se emite a partir del análisis de la información proporcionada por AMGEN MÉXICO S.A. DE C.V., titular del registro sanitario, quien informó que el producto identificado como XGEVA (Denosumab), del lote 3007100, no es reconocido por ellos, además de identificar irregularidades en los empaques secundario y primario, concluyendo que se trata de un producto falsificado.



Características para identificar el producto falsificado:

• Presenta textos en idioma inglés.

• No señala número de registro sanitario.

• Presenta marca de agua con la palabra “AMGEN”.

• Ostenta número de lote 3007100 y fecha de caducidad AUG 23.

Por lo anterior, Cofepris recomienda a la población:

• No adquirir o usar el producto XGEVA (Denosumab) lote 3007100 y caducidad AUG 23, debido a que se desconoce su origen, las condiciones de fabricación y almacenamiento, por lo que no hay evidencia de su calidad, seguridad y eficacia.

• No adquirir productos que presenten otro idioma diferente al español y que no muestren registro sanitario en su etiquetado.

• Si ha usado el producto antes referido y presenta cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

A distribuidores y farmacias:

• Adquirir medicamentos con proveedores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento; de igual forma, contar con la documentación de la legal adquisición del producto.

• En caso de identificar o tener en existencia el producto XGEVA (Denosumab) con número de lote 3007100 y fecha de caducidad AUG 23, no comercializarlo e inmovilizarlo y realizar la denuncia sanitaria en la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias