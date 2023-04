Diputados locales no asistieron a presentación de la propuesta de la UAQ sobre la Ley de Aguas por falta de invitación y espacio en agenda

Por: Manuel Rivera

Los Legisladores locales no se presentaron en la presentación del libro “Pautas para la Regulación Hídrica desde los enfoques de Derechos Humanos y Sustentabilidad” de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) debido a que, argumentan, algunos no fueron invitados o no tenían espacio en su agenda.

Cabe destacar que este evento se desarrolló el pasado 21 de abril, en el cual estuvo invitado el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, sin embargo, no asistió a la presentación.

El diputado local por Morena explicó que no pudo asistir debido a que tenía reuniones agendadas con “gente de campo”, sin embargo, dijo estar interesado en este tema.

“Tenía ya algunas reuniones agendadas y puesto que realmente a la gente de campo no se le puede quedar mal, entonces ese es el motivo, pero por supuesto que estoy muy interesado en el tema, el tema es muy importante, es un tema que incluso que tiene inquieto a la población del estado de Querétaro” comentó Antonio Sinecio.

Por otro lado, Maricruz Arellano y Antonio Zapata, diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), mencionaron que no se les extendió la invitación a este evento.

“En lo personal no quisieron polemizar, en este momento no ubico que no hubiéramos sido convocados, invitado por la rectora a una presentación de un documento, entiendo por las notas de ustedes que los comentarios hacia la ley de aguas la hizo, se las entregó al señor gobernador” explicó Antonio Zapata sobre la inasistencia de Maricruz Arellano y de él a este evento.

Cabe recordar que fue la semana pasada cuando la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, anticipó que no asistiría a la mencionada presentación debido a su reunión con la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz para hablar sobre la reforma electoral.