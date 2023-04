Conmemora Sesa el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido

La Secretaría de Salud (Sesa) del estado de Querétaro se adhiere al Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que se conmemora cada año el último miércoles de abril, para alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud.

Cabe señalar que somos conscientes de una parte de los efectos que produce el ruido en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando no podemos dormir o cuando hay un ruido fuerte puntual. Muchas veces dejamos pasar estas molestias, lo cual va causando un deterioro progresivo en nuestra salud física y mental, al estar sometidos a niveles de ruido constantes.

En la Región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva. Se espera que para el 2050, este número aumente a 322 millones.

Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor que 20 dB. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Puede afectar a uno o ambos oídos y entrañar dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes.

De acuerdo a la OMS la exposición a más de 70 decibelios durante un periodo de tiempo prolongado puede producir daños graves en el oído, con consecuencias irreversibles.

La contaminación acústica, que proviene del tráfico de vehículos motorizados y del sonido de aviones y trenes, perjudica de forma considerable la audición, generando trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares y problemas cognitivos. Algunos estudios han revelado que podría estar asociado con la obesidad y la diabetes.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones:

– Utilice protección auditiva en el trabajo si el nivel de sonido es mayor a 85 dB.

– En los casos que se requiere el uso de equipos ruidosos como taladros, podadoras de grama, entre otros, utilizar auriculares canceladores de ruido o tapones sólidos.

– En dispositivos de audio personales mantener el volumen bajo.

– Procurar no poner el volumen de la televisión y la música demasiado alto. Por otro lado, no es recomendable tener funcionando varios aparatos sonoros al mismo tiempo.

– Si no puede reducir el ruido, en medida de lo posible, protegerse o alejarse de él.

– Ante cualquier tipo de molestia en los oídos, no automedicarse y acudir al Centro de Salud.