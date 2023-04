Bien aceptada propuesta de paridad de género en reforma electoral: Selene Salazar

Por: Manuel Rivera

La legisladora, Selene Salazar, comentó que el tema de paridad de género que menciona esta reforma y que establece que dentro los 6 municipios “más rentables” del estado de Querétaro, los partidos políticos tendrán que designar a 3 mujeres candidatas, ha sido bien aceptada por la mayoría en la Legislatura Local a pesar de que no ha hablado con todos sus compañeros.

Señaló que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se encuentra a la disposición, una vez entregado este anteproyecto de la iniciativa, de realizar mesas de trabajo y socializar esta propuesta a la norma con los diputados locales.

“No le vería yo tema de por qué no tendría que pasar (el tema de paridad de género) y creo que tanto los diputados hombres como mujeres estamos igual no lo he platicado con cada uno de ellos, pero yo coincido que pues todos estamos también en términos de que sea favorable” declaró Selene Salazar.

Detalló que el IEEQ tendrá que presentar la reforma electoral aprobada a más tardar a finales del mes de julio, ya que de esta manera podrá ser aplicada en el próximo proceso electoral.

Aseguró que cuando reciban esta propuesta de reforma, buscarán organizarse con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local del Estado de Querétaro, Graciela Juárez, con el objetivo de socializar y enriquecer esta iniciativa.