Abre expo “Púr(pura) Resistencia: feminismos vitales para desestabilizar las violencias”

La Galería Yuxtaposiciones del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CII) de la Facultad de Filosofía (FFi) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) resguarda la exposición fotográfica “Púr(pura) Resistencia: feminismos vitales para desestabilizar las violencias”, un vistazo -desde distintas miradas, calles, cuerpos y palabras, de acuerdo a su propia definición- del gran poder feminista que resiste, reflexiona y renueva desde cuerpos hasta ciudades.

La muestra se deriva de una convocatoria lanzada con motivo del 8M y que, dada su alta demanda, amplió los tiempos de recepción de trabajos. Invitaron a la misma: la Unidad de Género, Sexualidades y no Discriminación de la FFi; la Unidad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN); la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro y la Escuela Activa de Fotografía.

Les ganadores fueron: Liliana A. Argüello con “Todo es fiesta hasta que te toca”, acreedora del primer escalón; Cecilia Gabriela con “Humo de Cambio”, obtuvo el segundo puesto; Jack Constantino Altuzar con “A tu feminismo le hace falta tacón travesti”, recibió el tercer lugar; Hazel León con “Jacaranda” se alzó en el cuarto escalón; y Citlali Centeno con “Por lo que ellas no tuvieron” fue acreedora del quinto puesto.

Recibieron mención honorífica: Jimena Ribeiro con “Marcha 8M”, David Steck con “8 marzo”, Jocelyn Ramírez con “Miradas”, Bárbara Domínguez con “Brote Púrpura” e Iris Díaz Jiménez con “Obras de Arte, de protesta”.

Los ganadores de los primeros tres puestos fueron acreedores a un reconocimiento, así como un monto económico por sus trabajos; el cuarto y quinto lugar obtuvieron premios en especie; mientras que las menciones honoríficas recibieron un paquete de publicaciones de la FFi y la Secretaría de Cultura del Municipio.

Las fotografías se mantendrán expuestas hasta el mes de mayo y cuentan entre sus características que fueron capturadas entre el año 2021 y el 22 de marzo del 2023; se muestran en blanco y negro o color en cualquier técnica; fueron tomadas con cámara, celular o dispositivo móvil; y que la imagen es directa, construida o dirigida.

Tras recibir su reconocimiento, la ganadora de este concurso, Liliana A. Argüello tomó la voz y compartió que con su fotografía quiso visibilizar esas burbujas en las que algunas personas viven, mientras minimizan la problemática de los feminicidios.



“A veces decidimos poner un poco aparte esa realidad y decir: ‘sí, qué triste, qué feo, pero no me ha tocado vivirlo de cerca y por lo tanto no me involucro’, entonces, creo que eso le pasa a mucha gente. Ese es el vendaje colorido, la expresión de colores precisamente, esta burbuja, hasta que llega el luto y llega con todo: te abruma, te apaga los colores y todo lo que tienes”, compartió con los presentes.

Jack Constantino, tercer lugar del concurso, también compartió su experiencia al participar en esta convocatoria, pues consideró trascendental poner a la vista la transexualidad como otra trinchera de resistencia.

“Para mí es muy importante que estemos aquí porque la resistencia va también desde otros espacios, lugares, desde mujeres cis, mujeres trans, mujeres trans*, desde las disidencias, entonces, para mí es muy importante y posicionarnos”, afirmó.

Por su parte, el enlace de la Unidad de Género, Sexualidades y no Discriminación de la FFi, Lluvia Cervantes, consideró que aún quedan múltiples pendientes en las agendas de reconocimiento de derechos de todas las mujeres, disidencias sexuales y las personas que viven cotidianamente las violencias basadas en género.



“Nos parece importante visibilizar que hay muchos tipos de feminismos, muchas formas de ser mujeres y ser leídas como mujeres (…). Nuestros derechos siguen en disputa, nuestros cuerpos siguen siendo un territorio que está en disputa”, manifestó.