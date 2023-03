Realiza UAQ Foro de Acciones Universitarias contra la Violencia de Género

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), llevará a cabo del 6 al 9 de marzo el “Foro de Acciones Universitarias contra la Violencia de Género” en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo (8M). El evento es organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria UAQ, en coordinación con la Dirección de Igualdad de Género y no Discriminación, la Unidad de Atención a la Violencia de Género (Uavig), y la Maestría en Estudios de Género.

Las actividades para el 6 y 8 de marzo correrán a cargo de la Dirección de Igualdad de Género y la Uavig; mientras que el programa para el 7 de marzo estará a cargo de la Maestría en Estudios de Género; y para el 9 de marzo se impartirá un taller sobre masculinidad.

Entre los eventos para el 6 de marzo; se encuentra la inauguración del foro a las 9:30 horas en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, seguido por la conferencia magistral a cargo de la Leticia Janet Paredes Guerrero, secretaria Técnica de la Red de Igualdad de Instituciones de Educación Superior (Renies-Igualdad) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el tema “Panorama actual de las acciones de las Instituciones de Educación Superior ante situaciones de Violencia de Género”.

Posteriormente, se desarrollará una Mesa de Trabajo en donde participarán integrantes de la Uavig con el tema “Reflexiones actuales en la comunidad universitaria en torno a la violencia en razón de género”. Asimismo, se realizará la inauguración de “Mercadita Feminista” con la instalación de 70 puestos para venta de productos realizados por mujeres, este evento también tendrá lugar el día miércoles 8 de marzo.

Para el 7 de marzo, las actividades enfocan dos conferencias magistrales: “Violencia falocéntrica en las universidades. Reflexiones desde el activismo feminista” impartida por la Dra. María Guadalupe Huacuz, titular de la Defensoría Universitaria de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana; e “Intersexualidad, diversidad corporal y derechos humanos” a cargo d Fabián Giménez Gatto, profesor de la Facultad de Artes (FA) de la UAQ.

De igual forma, tendrá lugar el taller de “Rap feminista” por la rapera Dayra Fyah, quien también ofrecerá un concierto en la explanada de Rectoría.

Asimismo, la Rectoría hará un pronunciamiento, a la 10:00 horas, respecto al Día Internacional de la Mujer y, junto con la Coordinación de Imagen Institucional UAQ, se inaugurará una instalación artística, así como la intervención comunitaria de piezas “Nosotras”.

A las 19:00 horas se efectuará, en explanada de Rectoría “Velada Púrpura 8M”, una concentración a la que se convoca a la sociedad en general, a la comunidad universitaria, así como a todas las mujeres en su diversidad a participar. Se realizará una lectura de poesía feminista, se tendrá micrófono abierto, la proyección de un video mapping, música y una velada.

Respecto a todas estas actividades, Michelle Villanueva Moreno, directora de Igualdad de Género y no Discriminación de la UAQ, y Alejandra Díaz, coordinadora de la Maestría en Estudios de Género, coincidieron en la importancia de realizar estas jornadas bajo el pensamiento de que la autonomía, la participación y el desarrollo integral de las mujeres, no será posible si no se erradica el tema de violencia, aunado a que el 8M es una fecha para continuar levantando la voz y haciendo visibles situaciones por las que atraviesan las mujeres.