Con el objetivo de crear sinergia y sumar esfuerzos con fundaciones e instituciones nacionales a favor de los queretanos que menos tienen, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, se reunió con miembros de las fundaciones Azteca, Ayuda a la Ancianidad, Grandeza de las Mujeres Mexicanas, y la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, con el fin de presentarles proyectos y lograr una coordinación favorable.

En la Ciudad de México, Car Herrera explicó que desde que inició esta administración estatal, se implementaron estrategias y programas nuevos para acercarse a la población de las comunidades de alta marginación donde se requería una atención inmediata, por ello surgió el esquema “Nosotros Vamos” que incluye acciones como las Jornadas DIF, Atención Preventiva, Red de Distribución, Comedores Móviles, Más Vida, la iniciativa de Corazón a Corazón y Cabalgando Juntos.

“Aún con la fortaleza que tenemos no podemos solos, necesitamos unir más corazones a esta causa del SEDIF, desde que inició la administración estatal el trabajo no ha parado, pero no hay recurso que alcance; por eso queremos hacer comunidad con ustedes, queremos sentir su respaldo, y presentarles nuestros programas… buscamos sumarnos con ustedes para llegar a más personas en condiciones vulnerables que nos están esperando, queremos tocar su corazón e invitarlos a que se sumen a esta gran labor del DIF”, enfatizó la titular del DIF Estatal Querétaro.

Durante esta mesa de trabajo, la senadora Josefina Vázquez Mota, destacó el trabajo del DIF Estatal y puso a consideración una nueva agenda de civismo digital enfocada a niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir conductas de acoso escolar porque el civismo, dijo, es fundamental para la construcción de la paz, la certeza y la seguridad.

“Estoy segura que de esta mesa saldrá una sinergia sumamente positiva para miles de personas en Querétaro; en el caso de niñas, niños y adolescentes quiero plantear una agenda, que forma parte de las nuevas realidades, y una de ellas tiene que ver con el civismo digital…los adultos somos migrantes de las redes sociales… pero los niños nacieron aquí, con las redes. A diferencia del acoso físico, el digital está las 24 horas de los siete días de la semana torturando vidas”, señaló.

En la reunión se abordó la relevancia de acercarse a fundaciones privadas y empresas para buscar el fondeo de diversos proyectos como el fortalecimiento de las Procuradurías de Niños Niñas y Adolescentes municipales, apoyo para el centro de mediación con perspectiva de infancia, la construcción y equipamiento de espacios alimentarios, equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, mobiliario de juegos infantiles en áreas de recreación en los Centros de Atención Infantil CAI 1 y CAI 2, ampliación del grupo humildad y buena voluntad y Casa de la Mujer Serrana.

Las fundaciones se mostraron muy interesadas en trabajar de la mano con el DIF Estatal y cada una de ellas expuso los programas con los que actualmente trabajan y pudieran encontrar puntos de convergencia a favor de Querétaro.

“Creo que podemos seguir impulsando este tipo de proyectos, sabemos de la enorme riqueza natural y cultual que tiene el estado de Querétaro, sobre todo en el caso de la Sierra Gorda, así que existe un enorme potencial para apoyar el turismo sostenible y proyectos productivos, donde contarán con el apoyo de fundación Azteca”, indicó el director General del área de Emprendimiento y Acción Ambiental de Fundación Azteca, Cesar Rivas Valdivia.