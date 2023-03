Firman autoridades Alianza en Promoción de la Salud con Bomberos de Querétaro

La titular de la Secretaría de Salud (Sesa) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, encabezó la firma de la Alianza Intersectorial en Promoción de la Salud “Estilos de Vida Qro Salud” con la Estación de Bomberos de Querétaro, con las estaciones número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las delegaciones municipales Cayetano Rubio, Josefa Vergara y Hernández, y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

En su mensaje, Pérez Rendón resaltó que los promotores de salud de la Jurisdicción Sanitaria número l, impulsarán comportamientos y estilos de vida encaminados a lograr una mejor salud mediante intervenciones que impulsen determinantes positivos para la salud. Además, se obtendrá la certificación como Entornos Laborales Saludables, ya que los trabajadores, podrán desarrollar competencias que les permita fortalecer un estilo de vida saludable, de forma individual y en su entorno familiar.

La funcionaria indicó que México es uno de los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en todos los grupos, y que las enfermedades no transmisibles son las principales causas de morbilidad y mortalidad. Agregó que se estima que se puede reducir hasta en un 80 por ciento el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles con la combinación de cuatro factores de un estilo de vida saludable: mantener un peso saludable; realizar actividad física de forma regular; adoptar una dieta correcta y no fumar.

Enfatizó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de trabajar con las instituciones de forma colaborativa, y los centros de trabajo son un área de oportunidad para intervenir en los hábitos relacionados con la salud, ya que al modificarlos de forma positiva pueden constituirse en factores protectores.

“Para los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, el contribuir a mejorar las condiciones de salud de quienes nos cuidan y velan por nuestro bienestar es una oportunidad de retribuirles el compromiso que tienen para la sociedad queretana”, resaltó Pérez Rendón.