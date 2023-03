Corregidora ya cuenta con protocolo contra el hostigamiento y acoso sexual

Saraih Uribe Ramírez, secretaria de Control y Evaluación municipal, informó que gracias a la aprobación del cabildo, el pasado 17 de marzo, donde se ratifica el Protocolo para Prevenir y Combatir el Hostigamiento y Acoso Sexual en el municipio de Corregidora, hoy se tiene un instrumento legal que tiene aplicabilidad tanto en servidores públicos como en particulares.

“Digamos que es una especie de guía para atender este tipo de casos de acoso y hostigamiento sexual que se cometan en contra de servidores públicos o de particulares, y es una ruta de atención”, puntualizó la funcionaria.

Indicó que entre lo relevante de este protocolo están los temas de concientización, capacitación y la distinción entre los conceptos de acoso y hostigamiento sexual, que puede ser desde verbal hasta físico.

La funcionaria mencionó que se trabajará de la mano con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de la Mujer, instancias que determinarán a personas consejeras que brindarán contención y acompañamiento a las probables víctimas, y que además les explicarán el procedimiento para realizar la denuncia ante el órgano interno de control o –en su caso ante una fiscalía.

Mencionó que la reubicación física de la probable víctima es una de las medidas cautelares que pueden determinarse desde el momento de la denuncia, además de otras como cambio de la unidad administrativa, el cambio de horario o cualquier otra medida que se considere pertinente a fin de proteger a la víctima.

“Las personas que cometan este tipo de actos serán sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Primero se inicia con una investigación y, después, el procedimiento de responsabilidad administrativa y que puedan ser sancionados. Las sanciones administrativas van desde amonestación, suspensión, destitución o una inhabilitación temporal, eso a grandes rasgos”, subrayó.

Uribe Ramírez dio a conocer que el 29 de marzo habrá un foro de difusión de dicho protocolo para que los servidores públicos conozcan en qué consiste y que sean concientizados sobre el tema y adelantó que se contará con la participación de dos ponentes de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.

“La invitación es a conocer el protocolo como tal, a capacitarnos en estos temas, ser más sensibles. Y lo otro, la invitación siempre está abierta a la denuncia, que muchas veces puede haber muchos casos, pero si no hay una denuncia, si no tenemos esta cultura de la denuncia, pues no llega a nada. Entonces, es denunciar y tener los elementos probatorios para poder acreditar”, concluyó.