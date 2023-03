50% de trabajadores en México no reciben aumento salarial: “Termómetro Laboral”

“Termómetro Laboral”, de OCCMundial realizó un sondeo que tiene por objetivo analizar la opinión de los trabajadores mexicanos, en cuanto a la relación sueldo-actividad laboral, dentro de sus respectivas empresas.

Es importante recordar que la pandemia por COVID-19 ocasionó que se generaran ajustes en los presupuestos internos de las empresas, donde algunos incentivos y remuneraciones económicas fueron reducidos o incluso pospuestos permanentemente para sobrellevar la crisis.

Estas remuneraciones económicas ayudan a que la relación trabajo-sueldo sea más equitativa y funcionan como motivantes para que haya menos retroacción de personal, por lo que al no haber ahora remuneraciones se requiere saber si el sueldo coincide con un pago equitativo en cuanto a actividades laborales.

Este sondeo se realizó en la semana 146 (del 17 al 24 de marzo), y reveló que 4 de cada 10 encuestados comentó que aunque sí están satisfechos con el sueldo que reciben, éste podría ser mayor, ya que en diversas ocasiones han realizado actividades adicionales a las de su puesto de trabajo.

Contrario a esto, el 26% de los participantes mencionó que el trabajo que realiza no es equivalente con la remuneración económica que recibe, 18% dijo que se encuentra analizando y comparando su sueldo con otros puestos similares en el mercado laboral y solamente un 13% declaró estar totalmente satisfecho con sus ingresos.

Asimismo, se les preguntó si tienen oportunidad de obtener un aumento salarial en sus empleos, al respecto, comentaron lo siguiente:

• 49% dijo que no tiene acceso a recibir ningún aumento de sueldo

• 30% comentó que sí tienen accesos a aumentos de salario por su desempeño

• 16% declaró que no sabe si tiene la oportunidad de recibir un aumento de sueldo

• 5% agregó que sí llega a recibir compensaciones, sin embargo, éstas no siempre con económicas (obsequios, descuentos, premios, etc.).