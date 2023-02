Sin resolución presunto desvío de fondos del programa de becas municipales

El Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, a través de su titular, Javier Rodríguez Uribe, informó que aún no se tiene una resolución en lo referente al presunto desvío de fondos destinados a un programa de becas por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

“Actualmente tenemos abierto un expediente de investigación en este tema de becas, estamos muy prontos a definir si existe o no una falta administrativa y en consecuencia si existe o no un funcionario responsable, es una investigación que está en curso y por tanto no podemos compartir esta información”, detalló.

Señaló que la investigación tiene menos de un año, pues fue iniciada durante el segundo semestre del 2022 y reiteró que la ley general no establece un plazo para generar las investigaciones.

El funcionario ahondó en el enfoque de estas investigaciones las cuales se hacen desde un ángulo de auditoría contable, legal y administrativa. Asimismo, reconoció que han sido varios los servidores públicos que han debido acudir a la fiscalía para declarar sobre este hecho; sin embargo, no proporcionó detalles al respecto argumentando que no es información que esté dentro de su competencia.

Finalmente, dio a conocer que este expediente inició por una denuncia que hizo la propia Secretaría de Desarrollo Humano y Social “al presumir qué hay irregularidades en este programa”, concluyó.