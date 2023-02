Se reunieron 40 toneladas de apoyos para Turquía

La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, celebró los resultados de la colecta en apoyo a los damnificados del sismo ocurrido en Turquía. De acuerdo con datos del Sistema DIF Estatal se tienen contabilizadas alrededor de 40 toneladas de insumos y se espera recibir más durante hoy y mañana.

“El DIF estará contabilizando unas 40 toneladas de apoyo entre alimento, colchones, hornillas, artículos sanitarios, cobijas y prácticamente todo lo que nos estuvo requiriendo la embajada de Turquía y se va a entregar en la base militar de Santa Lucía en la Ciudad de México”, detalló la funcionaria.

Comentó que los apoyos no saldrán directamente del estado, si no que serán enviados directamente a la base militar, por lo que se han estado cargando camiones del DIF. Adelantó que es muy posible se requiera rentar algunos más dado la gran cantidad de productos que se acopiaron sin embargo, aún no se ha concretado la logística que se empleará.

A la colecta se invitó a participar a todas las dependencias del gobierno estatal, así como a los funcionarios de forma individual. La secretaria destacó la participación de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado de Querétaro.