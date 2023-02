Kuri insta a su gabinete a no participar de la marcha por el INE

El gobernador, Mauricio Kuri González, aseguró que ni él ni los miembros inmediatos de su gabinete marcharán este domingo 26 de febrero en contra del llamado Plan B, que busca modificar leyes que impactan en el Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los municipios.

En ese sentido, señaló que se trata de una manifestación ciudadana en la cual no intervendrán para no generar expectativa política:

“Tanto su servidor como mi gabinete no vamos a ir porque es un tema ciudadano y debemos dejar que los ciudadanos se expresen en este momento y no sé aprovechar de una forma política(…)Los integrantes de mi gabinete no pueden ir”, reiteró el mandatario estatal.

El representante del Ejecutivo opinó que el llamado Plan B podría ser una regresión a todos los avances que el país ha tenido en materia electoral; sin embargo, reconoció que eso será algo que deberá determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la respuesta la tendrá que analizar el mismo partido que lo está impulsando.