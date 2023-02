Concluye convocatoria de Dignificación de Condominios

Este año se registró la inscripción de 348 condominios, al corte de este lunes, en el programa de “Dignificación de Condominios” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro, informó el titular de la dependencia, Arturo Torres.

Al respecto comentó que 164 condominios solicitan este apoyo por primera vez, mientras que 171 ya habrían recibido algún tipo de apoyo en convocatorias anteriores. Asimismo, recordó que todavía se recibirán solicitudes durante este miércoles 15 de febrero.

Para este 2023 se tiene una bolsa de hasta 50 millones de pesos para brindar apoyos a 140 condominios, sin embargo, advirtió que esta cantidad podría ser insuficiente dada la demanda registrada.

No obstante, el funcionario reconoció que no todos los participantes podrán verse beneficiados y se estará privilegiando a los condominios que no hayan tenido alguno de los apoyos en las tres convocatorias pasadas.

El gobierno municipal tiene contemplado asignar, en promedio, 375 mil pesos para cada condominio, lo que representaría un ahorro para cada familia de hasta 4 mil 688 pesos, afirmó, Arturo Torres.

“Es un apoyo a la economía familiar, lo que representa tomando en cuenta un promedio de 80 viviendas, un beneficio por familia de alrededor de 4 mil 688 pesos, y que además estamos hablando de que se ha beneficiado a más de 229 mil habitantes”, aseveró.

Finalmente, informó que en lo que va de este programa se han beneficiado 800 condominios con una inversión de 214 millones de pesos. Al final de esta cuarta convocatoria se estaría llegando a 940 espacios, beneficiando a más de 229 mil personas.