Amor, deseo y tabú: una mirada a la sexualidad de los queretanos (I parte)

Para los queretanos, la forma de experimentar la sexualidad ha cambiado en las últimas décadas, en el siguiente texto compartimos datos estadísticos, así como la mirada de especialistas y personas que interactúan, de primera mano, con la sexualidad de las personas.

‘Sexshops’, entre la experimentación y el tabú



Por Lu García

Aunque la sexualidad parece haber roto barreras, aún existen algunos aspectos que continúan siendo desafiantes para los queretanos, como el uso de juguetes sexuales, pero sobre todo, visitar una tienda especializada en este tipo de productos.

Alejandro Vega, quien es encargado en Sexy Shop Love, comparte que en varias ocasiones se ha dado cuenta que las personas no se deciden a entrar al establecimiento, y en otras, ya que entran y se dan cuenta que está atendiendo un hombre, sobre todo en el caso de chicas, prefieren salir y esperar a que se encuentre su compañera atendiendo.

“He visto de pronto, por las cámaras, se alcanza a ver hacia afuera que hay gente que se queda fuera, solamente voltea, ve, se queda un rato afuera, cuchichea, sonríe y se va de largo. Hay mucha gente incluso que se para en su carro y se van, sí está mucho todavía este tema de que les da un poco de pena, ya está más abierto que antes, pero sí hay gente que todavía tiene este tema cultural”, explica.

Respecto a la reticencia de ser atendidos por un hombre, Alejandro considera que es una cuestión de tabús: “Cuando las estoy atendiendo yo se da más este tema, inclusive, ha habido algunas que se regresan y dicen ‘mejor regreso después que esté una chica’. Alguna vez llegó una pareja y entró el chico y me dice ‘es que mi mujer quiere entrar pero como es hombre no quiere que la atiendas’”, detalla.

Respecto a los clientes, Alejandro explica que, aunque se creería que son más los hombres los que acuden a este tipo de establecimientos, la realidad es que está muy equilibrado y es un 50-50 entre hombres y mujeres, ya sea que acudan solos, acompañados de sus parejas, de diferente o mismo sexo, o de algún amigo o amiga.

Entre las principales razones para recurrir a este tipo de productos está que algunas personas prefieren un juguete sexual a involucrarse con alguna persona y enfrentarse a algún inconveniente por un encuentro casual. Sin embargo, también hay personas que quieren “disfrutar su sexualidad a plenitud”, explica Alejandro.

Los productos que se venden en esta ‘Sex Shop’ están enfocados, principalmente, en la mujer. Lo que más se compra, explica, son dildos, los cuales pueden ser en forma de pene o multiorgásmico, es decir, que estimule varias zonas al mismo tiempo. En el caso de los hombres, lo que más buscan son vigorizantes, lubricantes, multiorgásmicos y lencería para su pareja.

Al respecto, Luis Alfredo Camino, profesor de Tec de Monterrey, considera que esta resistencia a acudir a una Sex Shop está motivada, en gran medida, por la exposición, y que en ese sentido, el internet se ha convertido en una herramienta ideal pues se mantienen en privado los gustos o aficiones sexuales de las personas.

Los queretanos ya no son los mismos de antes



Por Raúl Mendoza

La sexualidad y la forma en que esta es vista por los queretanos han evolucionado en las últimas décadas de la mano de la migración -en especial, de la migración estudiantil-, que ha generado una apertura para ver este fenómeno desde distintas perspectivas, así lo considera Luis Alfredo Camino Domínguez, Profesor de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.

Y es que datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) muestran que los queretanos ya no encajan con la creencia generalizada de que son conservadores en temas de sexuales, al menos en aspectos relacionados a identidad de género y homosexualidad en general.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, publicada en junio del 2022, Querétaro es la tercera entidad con el porcentaje más alto de población perteneciente a la comunidad LGBTI+, con 8.2%; las otras dos primeras posiciones las ostentan Colima (1°) con 8.7% y Yucatán (2°) con 8.3%.

Algo que llama la atención es que los primeros lugares nacionales en población LGBTI+ son entidades costeras; esto, explica Camino Domínguez, es porque la sexualidad se vive de manera distinta en la costa a lo que sucede en el centro.

“Estados como Chiapas, principalmente costeros, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, el asunto de la sexualidad tiene mucho menos tabú que en el centro, la ciudades más tradicionales”, señala camino.

De acuerdo con el académico, los jóvenes que vienen saben que en la entidad encontrarán condiciones para su desarrollo, sobre todo en el ámbito laboral, por lo que en muchas ocasiones no tienen contemplado regresar a sus ciudades de origen, lo que les brinda mayor libertad.

De igual forma, la convergencia de varios contextos dota a las generaciones más jóvenes de una multiculturalidad que les hace ver la sexualidad de una manera distinta, y allí es donde cobra sentido las mediciones del Inegi.

“¿En Querétaro se ve con naturalidad (la diversidad sexual)? Sí, yo creo que se empieza a ver con mayor naturalidad, ya no nos sorprende ver a dos muchachos, chicas, chicos, del mismo sexo, besándose en la calle”, señala el especialista.

Además, explica, existe una necesidad de las generaciones más jóvenes por hacer una declaratoria sobre su sexualidad de manera identitaria, es decir, con un sentido de pertenencia, de formar parte de algo más amplio y que hoy en día cuenta con amplia aceptación en el discurso público.

Deseo y erotismo, en la mente más que en lo físico



Por Miriam Vega

El ser humano es la única especie que tiene la capacidad de desarrollar deseo sexual al margen de la actividad hormonal; la imaginación es un catalizador de posibilidades infinitas, que permiten el disfrute pleno de la sexualidad. Lo que explica el creciente número de contenidos y prácticas sexuales diversas, que en sociedades conservadoras y frecuentemente muy religiosas, son sumergidas en un tabú que lleva a la desinformación.

La doctora y sexóloga, Elisa Ventura Aquino, ha dedicado su vida profesional al estudio de la neurobiología de la sexualidad para conocer las respuestas cerebrales que permiten generar deseo y placer al humano; además de trabajar en temas de educación sexual con perspectiva de género. En su campo de investigación se ha encontrado que como especie tenemos elementos muy particulares que hacen de la actividad sexual un proceso que va mucho más allá de una respuesta al impulso reproductivo, capaz de transitar de lo fisiológico a psicológico.

“Algo que caracteriza al ser humano y que lo diferencia de casi cualquier otro mamífero, es que sus posibilidades de tener actividad sexual, especialmente en las mujeres, es ilimitado y es independiente de los niveles hormonales”, explicó la especialista y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, Querétaro.

Dicha situación es un diferenciador crucial dado que en la mayoría de las especies animales, en donde los periodos de actividad sexual son muy reducidos a los niveles hormonales de las hembras y están enfocados a la reproducción para la preservación de la especie. “En el ser humano tenemos una gran ventaja porque en el caso de las mujeres tenemos disponibilidad de acceder a tener actividad sexual prácticamente cualquier día del mes, independientemente de los niveles hormonales. Incluso en mujeres que están después de la menopausia donde ya no tienen estas hormonas que podrían influir en su función reproductiva, la actividad sexual permanece”.

El otro fenómeno que despierta gran interés entre la comunidad científica, son los estímulos que evocan el deseo sexual y las respuestas fisiológicas; los cuales están estrechamente vinculados a la imaginación.

“Hay algo que solamente se ha encontrado en el ser humano y es la capacidad de despertar el interés y la respuesta sexual, es decir que su cuerpo reaccione físicamente y a nivel sexual, a partir de estímulos que no están presentes, es decir: una fantasía, un sueño, recordar algo. El ser humano tiene esta capacidad prácticamente ilimitada de poder, a través de sus pensamientos poder desencadenar una respuesta sexual y esta característica sí que es única (…) en el ser humano prácticamente no necesitas a nadie presente, es decir lo puedes tener, sin embargo puedes emular esa respuesta sexual a partir de solamente la capacidad de la imaginación, eso es único y hace que la gama de posibilidades de estímulos sea enorme y explica porque hay personas puedan presentar una respuesta sexual ante estímulos que quizá no son muy comunes”, detalló la médica, Ventura Aquino.

Las y los científicos que se han centrado en estudiar estas respuestas, han identificado que las mujeres tienden desarrolla una mayor sensibilidad a estos estímulos meramente imaginativos, al punto que se han registrado mujeres que llegan al orgasmo sin ningún tipo de contacto físico generando todas las respuestas fisiológicas esperadas en la actividad sexual, agregó la especialista.

Estas investigaciones arrojan luz ante las métricas de sitios de búsqueda de contenido sexual, en donde se pueden ver una alza en palabras como “BDMS”, “swingers”, “orgías”, “hentaí” e inclusive algunas menos comunes como “furros” o “latex”. El internet suele ser el espacio seguro para buscar contenido asociado a algunas de las fantasías que llaman la atención de las personas, sobre todo en sociedades conservadoras en donde la desinformación rodea de estigma e inhibe la posibilidad de expresar abiertamente los deseos.

En este punto, la sexóloga señaló que la represión y una educación sexual basada en la prohibición pueden provocar un acercamiento poco saludable a la sexualidad. Tener información fidedigna y desde temprana edad de lo que implica la sexualidad humana reduce la posibilidad de caer en situaciones de riesgo, pues advierte y previene sobre los riesgos de sostener prácticas sin el cuidado apropiado para evitar enfermedades de transmisión sexual o embarazos, pero también a identificar casos de abuso psicológico y sexual.

“Las personas vivimos en un contexto socio cultural y hay que entender que estos factores van a modelar muchísimo y van a ser determinantes en muchos casos en cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad (…) en sociedades con una visión más abiertas no hay tantos limitantes sociales y aquí se ha visto que ese tipo de prácticas poco comunes son más visibles (…) quienes nos dedicamos a la educación sexual hacemos muchísimo hincapié en que no hagamos una educación sexual basada en el miedo porque sale súper contraproducente”, añadió.

Finalmente, enfatizó que explorar la diversidad sexual no es lo mismo que vivir con una parafilia sexual o un deseo que generé una dependencia a estímulos más fuertes; estos comportamientos están asociados a trastornos en la personalidad en donde se ve inhibida la empatía y se detonan comportamientos violentos.

“Una parafilia, es cuando no respondes a otra estimulación más que a esa y eso si puede ser un problema pero en el día a día de las personas, la verdad es que las personas quizás no lo expresamos pero tenemos curiosidad y podemos explorar más de un tipo de estímulo y práctica sexual. Siempre y cuando las partes que integren esta práctica están de acuerdo en lo que va a ocurrir, que las personas que están ahí sean personas que puedan tomar la decisión y estén de acuerdo y se tengan los cuidados para no transmitir ninguna enfermedad sexual las posibilidades pueden ser lo que quieras”, concluyó.

Cupido, hazme daño: queretanos encabezan búsqueda de BDSM en la web



Por Shantal Flores

A puerta cerrada y con el beneficio de la anonimidad, los habitantes de Querétaro realizan todo tipo de búsquedas en la web. Si bien, el contenido explícito sexual es uno de los pilares de consumo en la internet, en una de las sociedades más conservadoras del país lo que se hace en privado contrasta con lo que se muestra en público.

Google Trends utiliza una escala del 0 al 100 para explicar la popularidad que tiene un trend en una región en proporción a la cantidad de búsquedas sobre todos los temas. Es decir, que se muestra qué tan común es un término acorde a la densidad de búsquedas, por lo que no influye la cantidad de población.

La búsqueda de escorts es muy popular en San Juan del Río, con la puntuación más alta posible, 100 puntos, seguida de La Lira (87) y Santa María Begoña (71). Pero no es el único término en el que encabeza la lista, pues también tiene 100 puntos en la búsqueda de “packs”, “transexuales”, “swingers”, “orgía” y “pastilla del día siguiente”.

Acorde a una investigación publicada en el Journal of communication “A Meta-Analysis of Pornography Consumption and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies”, el consumo de pornografía está correlacionada con la presencia de actitudes violentas. Esto podría ayudarnos a explicar el incremento de violencia intrafamiliar en San Juan del Río, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ha aumentado un 109% del 2021 al 2022.

Dentro de la ciudad de Querétaro podemos encontrar otro fenómeno, pues uno de los términos más buscados por los capitalinos es “BDSM” (Bondage, Disciplina y dominación, Sumisión y Masoquismo), superando la popularidad del término a nivel nacional por un punto. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y,today%205-y&geo=MX-QUE,MX&q=bdsm,bdsm

Una investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine postula que la práctica del BDSM es más popular entre personas con educación universitaria, además de que podría ser un espacio libre al estrés relacionado a las responsabilidades laborales, lo cual podría explicar que sea popular en una ciudad en constante desarrollo. https://academic.oup.com/smoa/article/7/2/129/6956474