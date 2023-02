La Secretaría del Ayuntamiento solicitó al Organo Interno de Control la apertura de una carpeta de investigación por el usufructo de las paradas de alta densidad en la Capital; así lo dio a conocer Javier Rodríguez Uribe, titular del órgano.

En ese sentido comentó que se estará recabando información en las dependencias vinculadas a la creación del contrato de usufructo; desde la firma del mismo.

Por lo que no descartaron la posibilidad de investigar a exfuncionarios que se vieron involucrados, incluyendo al anterior presidente municipal, Marcos Aguilar; no obstante, reconoció que no se podría dar ninguna certeza o detalle al respecto pues dependerá de los resultados que arroje la investigación.

Asimismo, Rodríguez Uribe, detalló que cualquier sanción hacia la empresa responsable se evaluará en dos vertientes; la contractual, que contempla sanciones previamente octavas en el contrato de usufructo con la empresa y el municipio. Y la otra podría ser de carácter administrativo en caso de que se encuentre una falta grave en el proceso.