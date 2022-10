Piden legisladores federales del PAN que no se politice paro en la UAQ

En las próximas semanas en la Comisión de Justicia se estará aprobando un paquete de reformas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer

Los diputados federales Pepe Báez y Felifer Macías coincidieron en que no se debe politizar el paro estudiantil que actualmente tiene cerrada la Universidad Autónoma de Querétaro, luego que en días pasados hubiera protestas por el presunto acoso del que fue víctima una estudiante de esta institución.

Los legisladores señalaron que, más que revisar la legislación vigente en la materia, lo que se debe hacer es trabajar con los protocolos de actuación ante casos de acoso, aplicarlos, revisarlos, y mejorarlos, a fin de que se evite este tipo de situaciones no solo en el ámbito estudiantil, sino también en el sector laboral.

“En el tema de la universidad, lo primero es no politizar el tema, confiar en que la universidad tenga muy buenos protocolos, y si no, pues que los mejore, porque me parece que en el tema de la legislación no está el problema, a lo mejor es en los protocolos que debe de tener la universidad para que estos temas se denuncien a la autoridad. La autoridad me parece que tiene todos los elementos en la ley para aplicarla y sancionar con toda severidad estos casos”, indicó Pepe Baéz.

Por su parte, el diputado Felifer Macías señaló que este es un tema muy sensible, y que se está viviendo “la peor época de violencia contra las mujeres”, por lo que se deben revisar todos los mecanismos, por lo que en próximas semanas, adelantó, en la Comisión de Justicia se estará aprobando un paquete de reformas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

“Todo mi respeto a ese movimiento que se está generando, en la comunidad estudiantil, es un movimiento legítimo, estudiantil, y como bien comenta Pepe, yo creo que no tenemos por qué politizarlo ni pretender dar ningún ingrediente que se pudiera desviar hacia el ámbito político. Sí estamos a la expectativa y estamos muy al tanto de lo que está sucediendo allí en nuestra máxima casa de estudios en este tema tan sensible, que exactamente, afecta a todos”, concluyó.