Llama rectora de la UAQ a ver el movimiento como una oportunidad

Mencionaron que desde el primer día del paro se han sostenido reuniones para atender las peticiones del movimiento estudiantil

En rueda de prensa la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, hizo un llamado para que no se vea el movimiento estudiantil por el que se atraviesa como algo negativo, sino como una oportunidad para mejorar y avanzar como sociedad.

“Algo que quiero yo decir es que no se vea esto como algo negativo, que en realidad este movimiento es una gran oportunidad, es muy positivo, de repente pareciera que no pero en realidad es una gran oportunidad, pero no es una oportunidad solo para la universidad, es una gran oportunidad para que la sociedad tome conciencia pero para que las autoridades tomen acciones para que también nos permita avanzar como sociedad, no únicamente a nivel universitario” dijo la rectora.

Acompañada de Karla Vazquez, coordinadora de Comunicación Social de la universidad y de Michelle Villanueva, coordinadora del Unidad de Igualdad de Género, dieron a conocer que siguen ala espera del pliego petitorio de los estudiantes que continúan en paro desde el jueves.

Por su parte Karla Vazquez mencionó que desde el primer día del paro de labores se han mantenido en comunicación con lo alumnos y ese mismo día entablaron una reunión con la que intentaron dar solución a sus peticiones iniciales, además de ofrecerles asesoría para elaborar el pliego petitorio para que coincida con los estatutos y reglamentaciones de la institución.

Durante su intervención Michelle Villanueva indicó que se ha estado trabajando por mejorar las condiciones de perspectiva de género para las y los universitarios e incluso algunas de las peticiones que se han realizado extraoficialmente ya se han implementado algunas iniciativas previas y otra se encuentran en proceso, sin embargo solo queda esperar el documento oficial para comenzar a actuar en beneficio de los estudiantes.

De igual manera García Gasca respondió ante el cuestionamiento de si este movimiento se traspasará hacia otras universidades, refiriendo que este es un reflejo de la sociedad y es muy importante que se haya levantado la voz desde la UAQ pues permeará más allá de la institución para llevar consciencia a toda la sociedad.

“No quiero decir que sea un defecto procedimental, sino que nos falta formación, estamos en tránsito y necesitamos todos y toda entender… que la perspectiva de género, no es entender nada más la definición. Es como se aplica la perspectiva de género para que podamos armonizar hacia afuera” dijo la rectora.

En cuanto a las fechas de regreso a las actividades mencionó que no pueden definir una fecha sin embargo harán todo lo posible por que se reanuden las actividades lo más pronto posible, enfatizó que esta situación no significa una pérdida ni un retraso en los planes de actividades pues desde la acción los universitarios están educando en temas de perspectiva y combate a la violencia de género.