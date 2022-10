Se compromete UAQ a no cambiar “espíritu” del pliego petitorio

La Mtra. Marilú Servín Miranda, coordinadora de la UAVIG, señaló que -desde agosto de 2018 a la fecha- se han atendido 310 quejas, de las cuales, 63 están vigentes.

En rueda de prensa, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, informó que se está en espera de la entrega del pliego petitorio de las y los estudiantes que mantienen en paro de actividades a la institución, a fin de dar paso a las mesas de trabajo que abonarán a la resolución de la problemática de violencia de género, motivo por el que la comunidad estudiantil se está manifestando.

La rectora recordó que, luego de la reunión sostenida entre autoridades y las y los estudiantes el pasado 30 de septiembre, estos últimos se comprometieron a que -en un lapso de dos horas, de ese mismo día- tendrían las propuestas que se entregarían a las integrantes de la Comisión Redactora, conformada por estudiantes y por parte de la Institución: la Mtra. Marilú Servín Miranda, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVIG); la Mtra. Michelle Villanueva Moreno, coordinadora de Igualdad de Género; y la Mtra. Karla Vázquez, coordinadora de Comunicación Social de la UAQ.

“Estamos en espera de que las y los estudiantes nos entreguen esa propuesta de pliego, en donde no será cambiado el espíritu de ninguna de las demandas, se va a respetar por completo, pero tampoco nos estaremos comprometiendo a algo que no vamos a cumplir. No es una carta de buenas intenciones, es un documento de trabajo al que le vamos a dar seguimiento, vamos a tener reuniones de trabajo, porque todas y todos los universitarios tenemos que ser parte de este para seguir hacia adelante, tenemos que mejorar nuestros procedimientos en todos los sentidos”, afirmó la titular de rectoría.

Asimismo, Teresa García Gasca expresó que la universidad se encuentra en la disposición de aclarar cualquier caso de violencia de género que se haya presentado ante la UAVIG por parte de la comunidad universitaria. Por ello, mencionó que uno de los compromisos que se realizó con las y los estudiantes es, precisamente, presentarles el trabajo que ha llevado a cabo esta instancia universitaria, así como los datos respecto a las denuncias recibidas.

“Esta presentación se dará en cuanto podamos generar las mesas de trabajo. En cuanto se resuelva la situación de paro, vamos a realizar una calendarización para efectuar este ejercicio. Sin embargo, por el momento estamos en espera del documento del pliego; los estudiantes han tenido su tiempo y su espacio, y estaremos atentos para abrir el diálogo de nuevo y generar las estrategias”, afirmó.

La rectora se reiteró respetuosa del movimiento estudiantil, al aseverar que, a partir de este, se podrán establecer canales de comunicación más eficientes.

En esta rueda de prensa, también estuvo presente la Mtra. Marilú Servín Miranda, coordinadora de la UAVIG, quien señaló que -desde agosto de 2018 a la fecha- se han atendido 310 quejas, de las cuales, 63 están vigentes.

Detalló que, en agosto de 2018 al cierre de ese año, se recibieron 15 quejas; en el 2019, 46; en el 2020, 69; en 2021, 71 denuncias; y al 30 de septiembre de este 2022, 109. Estas cifras fueron en aumento derivado de que la comunidad estudiantil tuvo conocimiento de la creación de la Unidad, aseveró.

“El reto es realizar un trabajo con quien está denunciando una situación de violencia y que transgrede el derecho a una vida libre de violencia en los espacios educativos, una situación a la que está obligada y llamada la Universidad. También es hacer un trabajo con la comunidad de los varones, porque a los que están señalando son a los compañeros de clases o a la figura docente, y la Universidad ha estado mandando el mensaje de no pasar por alto estos hechos”, refirió.

Por su parte, el abogado General de la UAQ, Dr. Gonzalo Martínez García, afirmó que a los casos por violencia de género, de los que ha tenido conocimiento la autoridad, se les ha dado seguimiento oportuno, se ha respetado el debido proceso y, sobre todo, la confidencialidad.