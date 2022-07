Ya habrá diálogo con empresas de seguridad, Memo Vega

Después de los reclamos, Memo Vega anuncia diálogo por ley de empresas de seguridad privada.

Para el diputado local, Guillermo Vega Guerrero fue mejor presentar la iniciativa antes que iniciar los diálogos con las empresas de seguridad privada para mantener las conversaciones sobre letra ya escrita y no sobre la amplitud de un tema de gran calado para Querétaro.

En ese sentido, Vega Guerrero consideró que, sin una propuesta en la mesa, el diálogo significaría divagar sobre un tema que, después de la riña en el estadio Corregidora el 5 de marzo, ha sido una de las principales preocupaciones; una falta de regulación real del personal de seguridad privada.

“Ya está la iniciativa. Vamos a invitar a personas que puedan contribuir a la discusión de la iniciativa y estamos abiertos a platicar, pero no a negociar; hay cosas que no están sujetas a negociación. Todo lo que sea en beneficio de la seguridad privada y beneficie a los ciudadanos no va a estar sujeto a negociación”, sentenció el legislador.

Cabe recordar que Mario Aguilar Becerril, presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada del estado de Querétaro recriminó a Vega el que no haya entablado un diálogo con ellos y se mostró en contra de la vigilancia de estas empresas al considerar que son “empresas socialmente responsables”.

Al respecto, Aguilar informó que 15 empresarios de dicha unión de reunieron con Antonio Zapata, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, para que tomara nota de sus inquietudes y propuestas, entre las que destacó la necesidad de sancionar a empresas que no tengan registro de autorización por parte de las autoridades estatales.

“Como no nos habían llamado para estas modificaciones nos acercamos con el diputado Zapata y nos hizo favor de atendernos. En breve seguro nos citará para entregarnos el proyecto de ley y poderlo estudiar y reunirnos para que diputados y empresarios determinemos y aportemos cuál es la mejor ley que podemos integrar”, subrayó.