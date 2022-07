Santa María Magdalena seguirá necesitando intervención por inundaciones

Se buscará prevenir afectaciones, como ocurrió en años anteriores

Santa María Magdalena seguirá requiriendo intervenciones por las inundaciones que se registran cada temporada de lluvias y que quedaron pendientes, sostuvo Oriana López, secretaria de Obras Públicas de la capital.

“En Santa María Magdalena hoy funcionan tres cárcamos y aún así todavía no solucionamos el tema. Es importante recalcar que no se han dejado lado todo esto. Zonas de Santa María Magdalena no fueron afectadas, puntualmente ya identificamos donde y será donde tendremos que enfocarnos para trabajar”, Oriana López.

Al respecto, López aclaró que dos de los tres cárcamos que dirigen el agua pluvial fuera de las zonas habitadas fueron rehabilitados por el municipio, pero el tercero, el de La Aurora, es competencia estatal y fue el “más cercano” a “la zona donde hubo mayor afectación (por las inundaciones)”.

“Hemos avanzado. Los tres cárcamos funcionaron perfectamente. Tenemos que identificar qué vialidades requieren esta conducción, meter tubería que conduzca a estos cárcamos que ya existen para que pueda bajar lo más pronto posible el nivel del agua. El agua que llegó a ese punto donde las viviendas fueron afectadas en un lapso de una hora ya estaba desalojado completamente”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, López también aclaró que estas obras están enmarcadas en el plan maestro de infraestructura pluvial promovido por la administración estatal anterior y en el cual se basan, aseguró, todas las intervenciones en la ciudad.

“Ni una ni dos administraciones va a llegar a culminar todo lo que requiere el estado, porque este es un plan maestro estatal, pero sí vamos sumando y enfocados en dar pasos firmes. En número (las acciones) son muchísimas, tenemos que tomar en cuenta que los cuerpos de agua no son todos propiedad del estado, sino que son particulares y tenemos que mediar con ejidos y propiedad privada”, subrayó.

Al respecto, consideró que la administración municipal ha intervenido en problemáticas puntuales en las que se vean los resultados y, en el caso de Santa María Magdalena, ya se tienen identificadas zonas que no fueron afectadas y zonas en las que es necesario intervenir.