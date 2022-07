Respalda Paul Ospital a Alito Moreno tras “persecución” 

Critica que se metan hasta el baño de su casa y de su intimidad

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, respaldó al líder de su partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas tras lo que calificó como una campaña de “persecución” y del gobierno de Campeche.

En ese sentido, criticó que se hayan metido hasta el baño de la casa de Moreno Cárdenas y no se estén investigando las propiedades de Manuel Barttlet, director de la Comisión Federal de Electricidad o la llamada casa blanca del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí llama la atención que este gobierno, teniendo 31 casa que catear de Barttlet, decida meterse hasta el baño de Alito. Hasta que no se compruebe que hay o no un delito lo que estamos viendo es que se meten a la intimidad de una persona, más allá de que sea el presidente de un partido”, criticó.

En ese sentido, consideró que “la justicia es ciega” cuando se trata de investigar a aliados, amigos o familiares y no cuando son opositores, para los que, como en el caso de Cárdenas, existe una “persecución y denigración”.

“La persecución política, si la dejamos pasar, puede escalar a que los opositores ya no quieren ser candidatos por la persecución de un estado y en ese momento se terminó la vida libre y la democracia en el país”, consideró.

Al respecto, consideró que se debe proceder si se tienen elementos jurídicos, pero consideró que esta es una campaña de desprestigio de la alianza opositora para poner en duda la conveniencia de estar con el PRI rumbo a las elecciones de los dos años que vienen.

“Es el objetivo que tiene el gobierno, terminar con ‘Va por México´, que es la única forma en la que tendríamos cómo competir para ganar. Entonces, si el gobierno logra su cometido de disminuir la alianza o dividirla, pues seguramente nos consideraría mucho trabajo”, consideró.

Finalmente, consideró que es natural que ex líderes priístas cuestionen, pero consideró que es fácil juzgar “desde el pasado”, por lo que invitó a los priístas que se han manifestado contra Cárdenas a “salir a levantar al PRI” y no sólo a criticar lo que haga o no haga.

“Se vale criticar. Pero nada contribuye a alguien que está ventilando públicamente los problemas que hay (al interior del PRI). Son temas que se tratan en casa y se dialoga y se vale. No sé qué fin persiguen y no es una organización como tal de expresidentes, sino que pareciera una agenda personal del senador Osorio”, finalizó.