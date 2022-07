Reconocen trayectoria del boxeador David “General” Cuellar

David Cuellar actualmente es el máximo exponente queretano del boxeo profesional. Se mantiene invicto con 22 peleas.

David “General” Cuellar recibió un reconocimiento a su trayectoria deportiva y por ser actualmente el máximo exponente queretano del boxeo profesional, en un acto encabezado por el director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Edward Sánchez del Río.

“Queremos que el boxeo sea un referente, hoy con David Cuellar, quien será un referente a seguir por los jóvenes para que sean campeones y grandes personas. Queremos acompañarte abajo del ring, para estar atentos en lo que requieras de tu preparación y en tu carrera de éxitos, porque darás mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional”, señaló Edward Sánchez.

El púgil queretano tiene un récord de 22 peleas ganadas, 15 por nocaut. A sus 20 años ha logrado dos cinturones del Consejo Mundial de Boxeo que lo destacan como campeón juvenil plata y campeón internacional del peso supermosca.

“Muchas personas han dicho que son logros fáciles, como no es un campeonato absoluto, es algo fácil, pero estoy seguro que no lo es, porque para llegar a tener un campeonato de estos se necesita tener mucho esfuerzo, dedicación y disciplina. Aún no he llegado a mi meta, pero voy a llegar y vamos a echarle ganas para que así sea”, comentó el boxeador.

David “General” Cuellar iniciará preparación con el legendario entrenador, “Chepo” Reynoso, como parte del Canelo Team, el equipo liderado por el máximo exponente del boxeo mexicano en la actualidad, Saúl “Canelo” Álvarez.