Presentan la séptima edición del Hay Festival

Serán 145 participantes de 15 países en 94 actividades para todos los públicos

Presentamos la programación de la séptima edición del Hay Festival Querétaro 2022, a celebrarse en las siete delegaciones de la ciudad y con actividades por primera vez en los municipios queretanos de Bernal, Corregidora y Tequisquiapan.

Un programa de actividades culturales de calidad para todos y todas, con un listado de participantes que abarca 15 países, además de grandes nombres nacionales y locales que llegan a Querétaro a imaginar el mundo a través de conversaciones, presentaciones, talleres y conciertos, ofreciendo un mapa actual del panorama cultural internacional; Hay Festival Querétaro vuelve con la experiencia de las actividades presenciales y, además, algunas de estas serán transmitidas en digital también, acercando el festival al público global.

Para dar este importante anuncio, nos acompañaron: Juan López-Dóriga Pérez, Embajador de España en México; Jon Benjamin, Embajador del Reino Unido en México; Patricia Hoyos Belmont, Gerente de Sostenibilidad y Comunicación Externa. SURA Asset Management México; Secretarías Estatales de Turismo y Cultura de Querétaro; Mariela Morán Ocampo y Marcela Herbert Pesquera; así como las Secretarías Municipales de Turismo y Cultura de Querétaro: Alejandra Iturbe Rosas y María Teresa García Besné; Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro; Cristina Fuentes La Roche, Directora Internacional del Hay Festival; Izara García Rodríguez, Coordinadora Internacional del Hay Festival y a través de un videomensaje Mauricio Kuri González, Gobernador del Estado de Querétaro; quienes compartieron la extensa propuesta de este año.

Sin más que añadir, este es el Programa Oficial 2022 del Hay Festival Querétaro, así como información sobre las colaboraciones con nuestras y nuestros socios, que como cada año, hacen posible esta fiesta de las letras, las ideas y la imaginación:

Grandes nombres: Premios Nobel

Contaremos con la presencia de dos Premios Nobel: Wole Soyinka (Nigeria), Nobel de Literatura y uno de los escritores africanos más leídos y celebrados de la actualidad, que aporta al programa una mirada literaria desde el otro sur; y Tawakkol Karman (Yemen) Premio Nobel de la Paz, periodista y activista que ha luchado por la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, participando en la resolución de diversos conflictos en Medio Oriente.

Literatura: Voces de Europa, América y África, celebrando la literatura contemporánea y nuevos nombres internacionales y nacionales. En las conversaciones sobre literatura se presentarán novedades, se compartirán experiencias de escritura y se dialogará sobre la literatura en español desde diferentes latitudes. Destacados nombres como Rosa Montero, Lucía Lijtmaer, Jesús Carrasco o Bibiana Candia de España; Viet Thanh Nguyen o Vivian Gornick de los Estados Unidos; Paul Muldoon de Irlanda, poeta ganador del Premio Pulitzer; Jean-Baptiste del Amo y Leila Slimani de Francia, acompañados de Wilfried N’Sondé de Senegal; Dolores Reyes de Argentina; Felipe Restrepo Pombo de Colombia; Jeremías Gamboa de Perú; Horacio Castellanos Moya del Salvador, presentando su nueva novela el hombre amansado ; Guillermo Fadanelli, Gisela Leal, Emiliano Monge, Mónica Lavín, Gonzalo Celorio, Pedro Ángel Palou y Alma Delia Murillo de México, que presentan sus nuevas novelas; autores/as nacionales más emergentes como Clyo Mendoza, Paola Llamas Dinero, Alberto Villarreal (poeta, booktuber y todo un fenómeno literario en redes), Nadia Ñuu Savi, Horacio Warpola, Xel-ha López Méndez o Andrés Cota Hiriart, que es además científico y participará también en el programa para hablarnos de esta otra vertiente.

Celebraremos la extraordinaria carrera de la multi premiada autora Margo Glantz y contaremos con un acercamiento nuevo a la obra de Juan Rulfo, de la mano del académico Francisco Carrillo. El último día del festival contaremos con una actividad en la que, a través de la lectura, homenajeamos a la recientemente fallecida escritora española Almudena Grandes, lectura a la que se podrá sumar el público.

Ciencia y Medioambiente

Por un lado, tendremos el privilegio de conocer el trabajo de científicos como Carlos Briones y Antonio Martínez Ron (ambos españoles), pero también hablaremos de la riqueza y biodiversidad de México con Tiziana Ulian (Kew Gardens, Reino Unido) y Patricia Dávila Aranda (México), y del poder de la mente humana y sus capacidades con el psiquiatra y psicoanalista George Makari (Estados Unidos).

Música y Artes:

Contaremos con la exclusiva visita de Jarvis Cocker, músico, poeta y cara visible de la ya legendaria banda de pop británico Pulp, en conversación con Mariana H; tendremos el concierto de piano de Jorge Viladoms, con Luz de Luna, y una muy especial obra de teatro de las salvadoreñas de La Cachada, compañía de teatro formada por vendedoras ambulantes que ahora se dedican a la actuación.

Historia y Ensayo

Por un lado, Natalie Haynes (Reino Unido) nos invita a revisitar el mundo clásico desde una perspectiva silenciada por cientos de años: la de las mujeres. Por otro lado, nos acercamos a los museos y su relevancia histórica, simbólica y respecto de la construcción de narrativas identitarias para los países, con la novela Obra Maestra de Juan Tallón (España), y la mesa del lanzamiento de la antología Volver a contar, escritores latinoamericanos en los archivos del Museo Británico un proyecto del Hay Festival en colaboración con el Museo Británico, con Yasnaya Elena Aguilar, Cristina Rivera Garza, Dolores Reyes y Joseph Zárate, conversando con Amanda de la Garza, directora del MUAC. Carlos Granés (Colombia) presenta Delirio americano, donde analiza todas las corrientes culturales, políticas e ideologías que contribuyeron a la invención de la América Latina moderna. Además, Francois Hartog, historiador francés que ofrecerá una conferencia magistral sobre la historia y el tiempo. E Iris Calderón, Benjamín Kumantuk Xuxpë y Fernando Palma, quienes conversarán con Isela Xospa sobre las ideologías que han modificado radicalmente las múltiples formas de concebir lo que en términos occidentales conocemos como: escritura, lectura, escuela, libros, bibliotecas, catálogos y acervos.

Igualdades

Nos importa acercarnos a las actividades culturales desde el ángulo de la igualdad, en términos de representación, visibilización y debate. Este año año incluímos la participación de escritoras como Caitlin Moran (Reino Unido), que presentará con Gabriela Warkentin su nuevo libro Mas que una mujer ( La continuación del ya clásico Cómo ser mujer); por su parte, Lucía Litjmaer, escritora y co-presentadora del podcast feminista en español más escuchado (Deforme Semanal) y Dahlia de la Cerda (México, co fundadora del podcast Morras help Morras), desgranan estas temáticas en sus trabajos de ficción y no ficción; tres participantes debatirán sobre igualdad y tecnología (Yásnaya Elena Aguilar, Emma Graham-Harrison y Marta Peirano) y además hablaremos de racismo y de narrativas históricas con celebrado escritor y académico vietnamita Viet Thanh Nguyen.

Educación y cultura

Reflexionaremos del urgente tema del acceso a la educación gratuita y de calidad, con Elisa Guerra, educadora mexicana celebrada por la UNESCO y otras entidades internacionales como una innovadora en este campo. Este año también Hay Festival Querétaro contará con una sección gratuita para universitarios, Hay Joven, que se celebra en los campuses de la UAQ, la UNAM, el Tec o la Anahuac; además, nuestro programa para las infancias, el Hay Festivalito, llega también a las delegaciones y a las casas hogar de la ciudad, colaborando con las asociaciones civiles queretanas Zorro Rojo, LEO, En el Semáforo se aprende y La otra banda, donde participarán autores/as como Liliana Blum, Juan Gedovius o Natalia Toledo, y tendremos paseos por la ciudad para los más pequeños/as, con la actividad CaminaLee y un precioso “muro de los deseos” en el Jardín Guerrero. El programa del Hay Delegaciones llevará lo mejor del festival a las seis delegaciones fuera del centro histórico y, por primera vez, estaremos organizando actividades a Bernal, Corregidora y Tequisquiapan.

Tecnología

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas, ¿cómo sacarle el mejor partido de una manera ética y cuidando nuestra privacidad? ¿Qué debemos saber sobre internet? ¿Por qué son tan importantes los podcasts para informarnos? Con Marta Peirano y Esther Paniagua (España) que conversarán sobre los riesgos y ventajas del internet; y Carole Cadwalladr (Reino Unido), la investigadora que destapó el caso de Cambridge Analytica. Además, dos eventos muy especiales sobre podcasts, por un lado, el lanzamiento en exclusiva en el Hay Festival Querétaro de la nueva temporada de Radio Ambulante, el podcast en español que fue pionero en formato y contenidos y que cuenta las mejores historias de América Latina, y por otro lado, una mesa sobre podcasts exitosos con Eliezer Budassoff, editor de proyectos especiales en El País, entre otros.

Periodismo y actualidad

Los mejores profesionales de los mejores medios participarán en el programa, entrevistando y también reflexionando sobre su profesión, con Alma Guillermoprieto, la gran cronista y reportera mexicana, Joseph Zárate de Perú, Emma Graham-Harrison del Reino Unido, así como Denise Maerker, Yuriria Sierra, Jacobo García, Karla Iberia Sánchez y Olivia Zerón, entre muchos otros/as. Emiliano Ruiz Parra y Lidiette Carrión estarán conversando con Felipe Rosete sobre su trabajo como cronistas sobre Ecatepec, un espacio urbano que ejemplifica muchos de los problemas y posibilidades del México actual. BBC Mundo, El País y NPR son nuestros socios mediáticos internacionales.

Talento Editorial

Dentro de esta sección del programa, donde miramos a las nuevas tendencias en edición, a los proyectos novedosos y a las librerías, contaremos con representantes de librerías españolas y mexicanas, como Letras Corsarias (Salamanca, España) o U-tópicas (México), editoras de la talla de Silvia Sesé de Anagrama u Hoja de Lata, y editoriales queretanas como Palíndroma.

¿Cómo adquirir boletos?

Para el acceso a los eventos presenciales del programa general, pueden adquirir sus boletos en la web del festival o, a partir del 29 de agosto, en la taquilla del Teatro de la Ciudad; estas actividades con coste son gratuitas si usted es estudiante universitario o mayor de 65 años, solo debe registrarse en nuestra web. Los eventos del Hay Festivalito, Hay Delegaciones y las actividades en Bernal, Corregidora y Tequisquiapan, son gratuitos hasta completar aforo. Hay Joven también es gratuito, solo deben registrarse en nuestra web.

Finalmente, revise nuestra web para ver las actividades que se pasarán en streaming y hacer un registro gratis para su visionado en directo o en diferido.

Gracias a nuestros socios

El Municipio y el Estado de Querétaro, a través de sus secretarías de Cultura y Turismo respectivamente, y con apoyo de la Secretaría de Turismo Municipal y de la Secretaría Estatal de Cultura, son nuestros socios principales. Su apoyo es fundamental no solo para realizar el festival, sino para su continuidad año a año, llegando cada vez más a espacios fuera de la ciudad; muchas gracias por hacer de este evento un ejemplo de actividades culturales sostenibles y con impacto en la población.

A través de un mensaje vía streaming, Mauricio Kuri González, Gobernador del Estado de Querétaro, resaltó: “Desde hace siete años, las y los queretanos adoptamos el Hay Festival como un espacio muy nuestro. Desde entonces, hemos encendido luces que no se apagan, ideas inclusivas, pensamientos accesibles, voces que dialogan, textos que se comparten y encuentros que generan comunidad; cultura hecha por todos y para todos. En Querétaro ya estamos listos para celebrar el arte, la literatura, y el diálogo colectivo, para convivir con lo mejor del talento nacional e internacional, para reencontrarnos en comunidad en iniciativas y proyectos, para construir un mundo sin barreras, que defienda la libertad de soñar, de sentir, de expresar y de crear”.

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, destacó y agradeció que la ciudad sea sede por séptimo año consecutivo de uno de los festivales más importantes del mundo, sobre todo en un momento en el que la palabra, el arte y la cultura, son el camino para imaginar nuevas formas de organizarnos como sociedad y hacer frente a los retos que se nos presentan en todas las áreas.

Nuestro aliado para América Latina, SURA, permite no solo la celebración del Hay Querétaro, si no también de nuestros proyectos hermanos en la región, tejiendo una red de festivales de prestigio. Gracias por creer en el poder transformador de la cultura.

Patricia Hoyos Belmont, Gerente de Sostenibilidad y Comunicación Externa. SURA Asset Management México señaló: “En SURA nos enorgullece ser el aliado del Hay Festival Querétaro por siete años consecutivos. Nuestra Compañía está consciente de la importancia de apoyar iniciativas que promuevan el conocimiento, el diálogo, la cultura, el arte y las conversaciones diversas que nos permitan construir desde la diferencia. Sin duda, Hay Festival Querétaro se encuentra en sintonía con el propósito de SURA de contribuir a la creación de bienestar y desarrollo sostenible de las sociedades y ciudadanos”,

DOW consolida su apoyo al festival, ayudándonos a hacerlo más sustentable a través de la medición y neutralización de nuestra huella de carbono, permitiendo que durante el evento los espectadores/as puedan reciclar residuos y acceder a agua potable entre charla y charla y apoyando la restauración de las ciclovías de la ciudad de Querétaro, un sistema de transporte limpio, seguro y sustentable. Mauricio Alvarado, Director de Ciudadanía Global para Dow América Latina y Asuntos Públicos para Dow Región Norte de América Latina señaló: “Hoy, más que nunca, el mundo necesita liderazgo en sostenibilidad ambiental y generar alianzas para generar un impacto positivo para el planeta. El cambio climático tiene graves consecuencias para la economía mundial y la salud y el bienestar de las personas.

Los objetivos de “Protección del clima” de Dow reflejan nuestro compromiso de acelerar nuestro trabajo con nuestros proveedores, clientes, comunidades y socios de la cadena de valor para garantizar que el ecosistema de Dow sea neutral en carbono para 2050. Queremos hacernos responsables en cada paso del camino, desde nuestras materias primas hasta el final de la vida de nuestros productos.

En este mismo sentido, en Dow nos unimos nuevamente al Hay Festival para colaborar y concientizar a los asistentes y aliados sobre la responsabilidad que todos tenemos en la protección del planeta, no solo a través de la generación de ideas, sino también en poner en marcha acciones que marquen la diferencia.

Como empresa de ciencias con 125 años de historia de innovación, sabemos que juntos, empresas, gobierno y ciudadanía podemos Imaginar un mejor futuro para todos”.

Agradecemos a nuestros socios mediáticos globales, BBC Mundo y El País, su apoyo a lo largo de estos años, ayudándonos a comunicar el festival más allá de las actividades, y damos la bienvenida a un nuevo socio mediático para Latinoamérica, NPR- Radio Ambulante, que no estará acompañando en esta aventura.

Nuestros socios globales AC/E, AECID, Cymru Wales y el British Council nos permiten incluir participantes que llegan desde muchas partes del mundo a enriquecer el programa y enseñarnos otras maneras de ver el mundo.

También agradecer su apoyo a Baillie Gifford, a la UNAM, a CAF, a Open Society Foundation, al Eccles Center for American Studies, a Kew Gardens, a la Embajada de Francia / IFAL en México, a RTQ, Chilango, LEO, Zorro Rojo, La Otra Banda, En el semáforo se aprende y Educación Imaginativa, por ser parte de esta gran familia que hace posible el festival.

El Hay Joven solo se puede llevar a cabo por la valiosa colaboración de la Universidad Anáhuac, ITESM, Universidad Autónoma de Querétaro, la UNAM y el ITMS.

Llegamos a Dallas, en los Estados Unidos, con The Wild Detectives, con el apoyo de instituciones educativas como South Methodist University, University or North Texas, University of Texas at Arlington y el Consulado de México en Dallas

También agradecer su apoyo a las editoriales grandes y pequeñas que nos acompañan con sus libros en el festival.