No es persecución política no otorgar jubilación a ex director de PID: Zapata

Gabriel Gómez fue arrestado acusado de falsificar documentos para solicitar su jubilación, pero fue absuelto

No es persecución política que no se le haya otorgado, de nuevo, la jubilación al ex director de la Policía de Investigación del Delito, Gabriel Gómez Martínez, sentenció el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Zapata Guerrero.

En ese sentido, Zapata Guerrero negó que esta sea una persecución política de Juan Martín Granados Torres y aseguró que, al no ser él diputado, no tiene injerencia en los quehaceres del Congreso del estado.

“El Dr. Juan Martín Granados Torres no es diputado y no interviene en el proceso legislativo. Yo lo admiro, lo respeto, pero él no interviene en el Congreso”, sentenció.

En ese sentido, Zapata Guerrero justificó que se prorrogara por tercera vez la aprobación de la jubilación del ex titular de la PID en el gobierno del priísta José Calzada argumentando que es necesario que los diputados certifiquen la veracidad de los documentos entregados.

“Yo no lo veo injusto, la responsabilidad que tenemos como diputados para poder otorgar una pensión requiere que tengamos los documentos que sean constancia fehaciente de los hechos. Hay una versión, pero nosotros creemos que es importante tener la información de los dos municipios”, consideró.

Cabe recordar que Gómez Martínez fue arrestado en 2016 acusándole de falsificar los documentos entregados para solicitar su jubilación, la cual ha sido combatida legal mente dos veces por el poder ejecutivo del estado.

Sin embargo, el ex funcionario fue absuelto debido a que funcionarios de los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan confirmaron que Gómez sí trabajo ahí, por lo que logró ganar los juicios en primera y segunda instancia.

Ayer, durante la sesión de la Comisión de Seguimiento de Agenda 2030, a la que pertenecen Zapata y Armando Sinecio, Gómez acudió para alegar a su favor, mas la presidenta de dicha comisión, Daniela Salgado, le negó la palabra argumentado que no era autor de la iniciativa y decretó un receso para que los diputados evaluaran los documentos entregados por Gómez.