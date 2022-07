No deben endurecerse restricciones si no aumentan muertes por COVID: Mauricio Kuri

El Informe Técnico Diario de la Federación colocó a Querétaro como la sexta entidad de la República con más contagios con seis mil.

Para el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, las restricciones Anti-Covid no deben endurecerse mientras no aumente la mortalidad y no sólo los casos como está ocurriendo en la Quinta Ola, aunque puntualizó que la decisión es una facultad del Comité Técnico de Salud.

“Depende del Consejo Técnico de salud, (pero) lo que yo considero es que, mientras la mortalidad no aumente, hay que seguir abiertos”, consideró el mandatario.

En ese sentido, la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, informó que los indicadores señalan que se mantendría el Escenario A Modificado y pidió a la población seguir manteniendo las medidas de contención del virus como el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados, uso de gel, entre otras.

“El año pasado la curva de ascenso tardó un mes en llegar al pico máximo, pero no podemos asegurar que sea el mismo comportamiento. Los indicadores todavía nos mantienen en el Escenario A modificado, si bien ha habido un incremento no con el mismo impacto de la cuarta ola”, informó Pérez.

Al respecto, la secretaria informó que la positividad de casos se encuentra alrededor del 50 por ciento y que en el estado se han alcanzado a registrar hasta 500 casos en un día de mil pruebas realizadas. Por otra parte, el Informe Técnico Diario de la Federación colocó a Querétaro como la sexta entidad de la República con más contagios con seis mil.