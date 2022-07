Ni transformación de 4TA ni ocurrencias de Morena en Querétaro: Leonor Mejía

Vaticina la dirigente de Acción Nacional que nuestra entidad le dirá nuevamente NO a Morena, “porque aquí no vivimos de la dádiva ni de programas clientelares”.

Al cuestionar, ¿Qué podemos celebrar a 4 años de un gobierno de promesas incumplidas? La presidenta estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, señaló que a dos años proceso electoral del 2024, esta ciudad le dice NO a Morena y a los proyectos políticos de sus “corcholatas”, porque aquí estamos acostumbrados a buenos gobiernos que enfrentan los retos y construyen el futuro.

A propósito del cuarto aniversario del pasado proceso electoral de 2018, Leonor Mejía hizo un recuento donde precisó que hoy nuestro país va en retroceso en materia económica, en seguridad y en salud, con un gobierno que ha gastado cuatro años en culpar al pasado y sembrar la división entre “buenos” y “malos” todas las mañanas.

“¿Qué celebra Morena? Es una burla. ¿Qué celebran si hoy enfrentemos la peor subida de precios en los últimos años?, con una inflación de más del 7% donde a la gente no le alcanza ni para la mitad de lo que compraba antes. No haya nada que celebrar porque, de acuerdo a datos del INEGI, México tiene 4 millones más de pobres que en el 2018”.

A propósito de la visita este pasado domingo a Querétaro de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la presidenta del PAN aseveró: “Señora Claudia, en Querétaro NO. Aquí no entra Morena porque tenemos a los gobernantes mejor evaluados; aquí no entra Morena porque no vivimos de la dádiva ni de programa clientelares”.

“Desde ahora le decimos que Querétaro no es tierra para su proyecto político. No se desgaste y mejor atienda a la Ciudad de México, donde la eligieron para gobernar, y responda por la tragedia de la Línea 12 del Metro”.

Por último, Mejía recalcó que, afortunadamente con los gobiernos de Acción Nacional, Querétaro es y seguirá siendo la honrosa excepción de la 4T. “La honrosa excepción a un gobierno de ocurrencias que ejerce el poder de espaldas a la sociedad”, finalizó.