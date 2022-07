Mujer solicita servicio de DiDi, y no le paga al repartidor

El monto asciende a más de mil 800 pesos

Un grupo de repartidores de rappi, Uber y Didi se manifestaron afuera unos departamentos de un fraccionamiento ubicado en colonia Galindas buscando exigir a una cliente que pagara productos que había solicitado, señalando qué el monto asciende a más de mil 800 pesos.

El repartidor afectado de nombre Mario indicó que el pasado sábado una mujer que habita en la colonia Galindas, le solicitó botellas de vino y cigarros, pero la transferencia que presentó era falsa.

Según la información brindada por ellos, se trataría de un documento falso de evidencia del pago por lo que piden que se solvente la compra, ya que el repartidor fue el que solventó el gasto afectando su economía.

“Lo que pasa es que venia a dejar un pedido y la muchacha me marco para decirme que haría una transferencia por que el pago era en efectivo y me mandó captura de una transferencia, no se vio reflejado” explicó el afectado.

Pese a la manifestación no han obtenido respuesta favorable.