Este caso podría significar que el menor se expuso a información o violencia de algún tipo

Después de que la Fiscalía General del estado se declarara incompetente para investigar la agresión de un menor de seis años a dos de sus compañeros de cuatro en un kínder de la capital, Fernanda Lazo, activista de Corazones Mágicos, consideró que es la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes dado que no es un delito.

“A esto se le llama prácticas abusivas sexuales, cuando menores de 12 años realizan comportamientos sexuales con otros niños y se distinguen del abuso sexual infantil porque el niño que agrede no lo hace con la finalidad de obtener una gratificación sexual”, aclaró.

Esto se debe, aclaró, en primer lugar, a que son menores de edad y éstos no pueden ser sujetos de delitos antes de los 12 años. Asimismo, consideró que esto podría significar que estos menores recibieron información de este tipo o sufren algún tipo de violencia.

“Estos niños que han estado agrediendo lo hacen porque han estado expuestos a cierta información o han sufrido cierta forma de violencia sexual porque de algún lado están sacando esta información. Por otro lado, sabemos que obviamente menores de 13 años no pueden ser imputados a un delito”, acotó la activista y experta en casos de abuso sexual en menores.

En ese sentido, dado estos menores no pueden ser castigados con cárcel debido a su edad, corresponde a dicha procuraduría resguardar la integridad, tanto de los menores que sufrieron el abuso sexual, como de los menores agresores.

“Estamos hablando de un chiquito de seis años. ¿Un chiquito de seis años por qué va a hacer eso? No se justifica, es una forma de violencia sexual pero no es abuso sexual. Esta es una forma de violencia sexual que no constituye un delito”, aclaró en ese mismo sentido.

Finalmente, consideró importante que estos menores tienen derecho a volver a su escuela, pero el volver con el menor que los agredió les revictimiza, por lo que vaticinó que el Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tomará las medidas necesarias.