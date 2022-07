Mantiene UAQ actividades presenciales

El escenario podría cambiar de acuerdo a la evolución de tres aspectos: pandemia por Covid 19, la alerta sanitaria por viruela símica y las obras de Avenida 5 de Febrero

Privilegiando la salud y la vida de los integrantes de su comunidad, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) informó los lineamientos para el regreso a clases, los cuales indican actividades presenciales, pero manteniendo vigilancia de tres aspectos que podrían modificarlas: pandemia por Covid-19, la alerta sanitaria por viruela símica y las obras de Avenida 5 de Febrero, que generan problemas importantes de movilidad.

Los lineamientos generales y los emitidos por cada Unidad Académica pueden ser consultados en https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_Reincorporacion_UAQ_2022-2_v1.pdf y a través de sus redes oficiales, informó la rectora de la Institución, Teresa García Gasca, durante su participación en el noticiario Presencia Universitaria.

“Todavía estamos en una situación de altos contagios, por ello yo le quiero recordar a la comunidad universitaria que, como cada semestre, emitimos lineamientos de reincorporación al semestre. Algunas facultades sí tienen algunas clases hibridas y llegado el momento, si se presentara una situación más difícil, cambiaríamos la modalidad, pero por ahora seguimos y aquí nos vemos el próximo lunes 1 de agosto. Hoy todo el personal administrativo ya está de regreso”, afirmó.

En términos estadísticos, reportó que México se mantiene en la posición internacional 18 por número de casos y quinto por fallecimientos, registrando una desaceleración en el incremento de casos confirmados. El estado de Querétaro es el cuarto lugar a nivel nacional, igualmente advirtiéndose una desaceleración en casos activos; en hospitalización se registra el 7.89 por ciento de camas ocupadas con ventilador y el 100 por ciento de camas ocupadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sobre la alerta sanitaria emitida por la viruela símica, detalló que el virus se encuentra presente en 75 países del mundo, incluido México con 10 estados que han reportado casos.

“Esta emergencia sanitaria se declara (por la Organización Mundial de la Salud) para que todos los países que hayan detectado casos generen información y digan cuáles van a ser sus medidas de contención; es decir, no es una pandemia, todavía no se declara y la intención es que gracias a la alerta se contenga y no salga de control”, subrayó.

Agregó que el Monkeypox virus (Mpxv) se contagia a través del contacto con animales infectados u hospederos, por el consumo de carne contaminada, a través de material contaminado y directamente por contacto con una persona contagiada; ingresando al organismo por heridas en la piel y por mucosas (nariz, boca, ojos, vía genital, tracto urinario y tracto digestivo).

El período de incubación es de cinco a 21 días, siendo los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, de espalda, inflamación de ganglios linfáticos en cuello, escalofríos, agotamiento y, a partir del tercer día, vesículas en la piel. La enfermedad tiene una duración de dos a cuatro semanas, añadió.

Finalmente, compartió que la inmunización contra la viruela humana se dejó de realizar en 1970 y que actualmente existen dos vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), sin que hasta el momento haya datos sobre la eficacia de las mismas contra otros tipos de viruela -específicamente el Mpxv- por lo que consideró debe hacerse trabajo de investigación al respecto.