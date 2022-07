IEEQ se mudaría a El Marqués: Zapata

El Congreso del Estado aprobó darles la facultad de elegir una nueva sede.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro se mudaría a El Marqués después de que esta tarde el Congreso del Estado aprobara darle la facultad para que dicho organismo elija un nuevo edificio donde establecerse.

“Es la facultad de que ellos establezcan sus oficinas en la Zona Metropolitana. De manera concreta, hasta donde entiendo, se quieren ir a El Marqués, esa es la facilidad y el objetivo es tener espacios más amplios y económicos”, puntualizó el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de Queretaro, Luis Antonio Zapata Guerrero.

En ese sentido, informó que la intención sería que el IEEQ contara con oficinas más amplias y económicas, y consideró que estas se mantendrán cerca de la capital de estado, es decir, en la marcha urbana del municipio de El Marqués que pertenece a la Zona Metropolitana de la capital del estado.

“Los detalles no los tengo, de si se les venció el contrato ni los montos porque, mientras no esté aprobada, legalmente no podrían hacer ningún contrato. Lo más importante es que buscan mejores lugares”, señaló Zapata Guerrero.

Al respecto, aclaró, que no es un tema presupuestal sino sólo de ubicación y recalcó que existe un proceso legislativo, dado que el IEEQ tendría que notificar el lugar al que se mudaría el instituto. Asimismo, aseguró que no se aprobó la construcción de un inmueble, sino solo el cambio de sede de las oficinas que actualmente se encuentran cercanas a 5 de Febrero.