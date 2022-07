Gobernador encabeza la Feria de Paz y Desarme Voluntario

La seguridad es un trabajo en conjunto: Mauricio Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó en Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, la Feria de Paz y Desarme Voluntario 2022, donde aseguró que desde el estado se trabaja para brindar seguridad a las y los queretanos, pues dijo, que la paz no es la ausencia de la guerra, sino vivir sin miedo.

“La seguridad es tan, pero tan importante, que no se la podemos dejar solo al gobierno, el gobierno sólo no puede, los ciudadanos solos no pueden, es un trabajo en común, por eso celebro y festejo que hagamos este tipo de obras para poder hacer los desarmes voluntarios, para poder tener un lugar de más paz, más seguridad para nuestros hijos, para nuestras niñas y por supuesto para las familias de Querétaro”, manifestó.

Añadió que, en la zona de Santa Rosa Jáuregui, se trabaja de forma conjunta, estado, municipio y federación, en la implementación de diversos operativos en los últimos tres meses, para salvaguardar la integridad de quienes ahí habitan, situación que ha permitido remitir a 317 personas a juzgados cívicos, así como a 85 a Fiscalía, además de la recuperación de 12 vehículos.

En su intervención, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, manifestó que la paz, es aspirar siempre a la convivencia armoniosa, respetuosa, de preocupación por los demás y de tranquilidad sobre el bienestar. Agregó que en Querétaro se vive la paz, porque se camina a ella, de la misma forma agradeció a las y los presentes por sumarse a la campaña de desarme que se realiza en conjunto con las fuerzas armadas.

Con estas acciones, se concientiza a la población sobre el peligro que representa tener un arma de fuego en sus casas. Además, esta importante política pública busca fomentar la cultura de la paz y promover valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y, desde luego, prevenir los efectos nocivos desde su origen.

Acompañaron en el evento, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario Particular, Josué Guerrero Trápala; la secretaria de Gobierno, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández; el asesor en Políticas de Seguridad, Juan Martín Granados Torres; el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

De la misma forma estuvieron presentes la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa; el fiscal General del estado, Alejandro Echeverría Cornejo; el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura local, Antonio Zapata Guerrero; así como autoridades capitalinas; presidentes municipales y representantes de la XVII Zona Militar.