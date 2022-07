Denuncia en redes presunta discriminación en la clínica 16 del IMSS

Mediante redes sociales, evidenció el caso de presunta agresión y discriminación por parte del personal de seguridad de la clínica 16

En la clínica 16 del IMSS en Querétaro ocurrió un caso de discriminación por parte del personal de seguridad contra una persona integrante de la comunidad LGBT+.

El joven de nombre Hernán, narró en redes sociales la impotencia al recibir insultos por parte del personal de seguridad.

“Me dijeron que no iba a dejar pasar un joto, que le valía madre a lo que venía; que no me iba a dejar pasar por sus huevos, es lo que me molesta, llevo dos años en el IMSS por que es la única forma que puedo obtener este tratamiento psicológico, nunca me habían tratado así y acabamos de salir del mes de Pride donde el IMSS supuestamente es inclusivo y su personal no está capacitado para tratar a personas no binarias como yo(…) es muy difícil que me digan joto cuando no me representa” contó.