Autoridades han sostenido reuniones con vecinos de la Fundadores

Lo anterior debido a los eventos del Querétaro Experimental

Hace meses que comenzó el Festival Querétaro Experimental, y es por eso que vecinos de la Plaza Fundadores han expresado su molestia debido al ruido, principalmente ocasionado por los eventos de ese escenario.

María Teresa García Besné, titular de Secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro, indicó que han sostenido reuniones con los vecinos de la zona.

“Quiero ser muy puntual de que cada momento en que nos han citado hemos asistido para platicar con ellos, las inquietudes las hemos solventado, estamos en el límite para no afectar. Nos pidieron mover planta de luz y ya está colocada donde no afecte el tránsito, no han faltado Baños públicos y siempre hemos salido a conciliar esfuerzos” dijo.

Será en el mes de agosto cuando el festival concluya, por lo que estas reuniones y acercamientos seguirán si se requieren.