Adolfo Ríos ya declaró a FGE sus sospechas: Mauricio Kuri

Mauricio Kuri le pidió cuidar sus palabras, luego de afirmar que la riña fue planeada

El ex director deportivo de Gallos, Adolfo Ríos, ya declaró ante la Fiscalía General del estado sus sospechas de que la riña en el estadio Corregidora el 5 de marzo fue planeada, informó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

“Hay que tener cuidado con lo que decimos porque en un momento tan complicado, donde hay tanta información; necesitamos información veraz y no malintpretar lo que está sucediendo”, pidió el mandatario.

En ese sentido, el gobernador exhortó a “tener cuidado” con lo que se dice y aseguró que, hasta ahora, no se tienen indicios de que la riña sí haya tenido elementos de planeación, agregando además que siempre se condujeron diciendo la verdad.

“La verdad es que no, no hubo muertos. Fue una riña entre dos barras donde no hubo muerdos, desde el inicio de dijo la verdad y ya si Adolfo Ríos tiene alguna información el día de ayer ya estuvo platicando con la fiscalía, si hay una información diferente que nos haga pensar qué paso algo, para eso está la fiscalía”, aclaró.

Al respecto, aseguró que sería fácil para él asegurar que estuvo planeado, pero aseguró que no fue así y que en realidad se debió a “una pérdida de valores” y que la riña se llevó a cabo por una “bola de inadaptados”.

“Para mí, de verdad se los digo, lo más fácil sería echar la culpa de que estuvo planeado y que hubo algo. Desgraciadamente no, y digo desgraciadamente porque fue una pérdida de valores de una bola de inadaptados que hicieron quedar muy mal a Querétaro”, aseguró.

Cabe recordar que Ríos había declarado a medios su sospecha de que la riña había sido planeada, por lo que la FGE lo llamó a declarar para que aclarara sus sospechas y entregará elementos de prueba que así considerara.