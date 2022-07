“Insultante” que ofrezcan beca a Isaac, asegura su madre

El pequeño quedó parapléjico tras una caída y no podrá volver a clases.

Es “insultante” que las autoridades ofrecieran una beca a Isaac para continuar sus estudios, consideró su madre, debido a que el pequeño de 11 años está parapléjico y no puede volver a clases.

Después de tres meses y medio, 104 días internado en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Isaac Gabriel vuelve con su familia, pero esta vez en cama y con poco apoyo de las autoridades, acusa Citlally Maya, su madre.

“Isaac es un niño que no se va a reincorporar de aquí a mañana, pero no es un hecho. Todo su sistema neuronal está fuera de sí. Un regreso a clases es imposible y que ayer me ofrecieran una beca fue ofensivo, indignante y doloroso”, sentenció la madre.

En ese sentido, consideró que las autoridades fueron insensibles al ofrecer este apoyo, debido a que los trabajadores de la escuela “no supieron actuar a tiempo”. Y, también, celebró que el día de hoy vuelva su hijo a casa, sin embargo, recriminó que lo haga en cama y no por su propio pie.

Además, lamentó haber perdido su empleo para tener que cuidar a su hijo y consideró que los apoyos deberían ir encaminados hacia los tratamientos médicos especializados y de enfermería que requiera el pequeño debido a su condición.

El pasado 30 de marzo, Isaac sufrió una caída en la escuela República Francesa. Las autoridades escolares llamaron a su madre y le hicieron firmar una carta donde se aseguraba que le entregaban a su hijo en buen estado de salud, sin embargo, apenas una hora después el pequeño ya entraba en un paro cardiorrespiratorio en el hospital.

Hasta el día de hoy, denunció su madre, no hay avances en las investigaciones que den claridad a las circunstancias que llevaron a su hijo a padecer, ahora, este daño neurológico. Por otra parte, acusó a las autoridades de querer evitar que el caso se hiciera mediático y cuestionó si era necesario que eso sucediera para que se resolviera su caso.