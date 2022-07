Caso de Juan no puede ser atraído por la Federación: Mariela Ponce Villa

El presidente dijo ayer en la mañanera que buscaría que el caso se investigara por las autoridades federales.

No existen facultades para que la justicia federal atraiga el caso de Juan, el menor de edad que fue quemado por sus compañeros en la Telesecundaria Josefa Vergara, debido a que los procesos de adolescencias competen a la justicia estatal, informó la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa.

Al respecto, la magistrada recalcó que no existen normas en la ley que permitan realizar este movimiento, además de que en la Federación no existe la justicia especializada en procedimientos penales para adolescentes, ni jueces, ni fiscales.

“En relación a esa declaración de que la Federación pueda atraer el caso, yo no sé cómo. Esos son temas procesales, jurídicos, no solo de llevar un caso a otra competencia. El Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla ningún supuesto en el que la Federación pueda atraer este caso”, subrayó.

Además, agregó que de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes son los poderes judiciales locales los que se encargan de estos casos, incluidos delitos que sean de fuero federal, debido a que en la Federación no existen.

Cabe recordar que antier el presidente, Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso después de que escaló a medios nacionales y, además, pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, acercarse a las autoridades queretanas para recabar información del caso.

En ese sentido, consideró que lo destacable es que se trata de adolescentes, por lo que como sociedad y sistema se debe estar interesados en que Juan recupere la salud, así como su atención psicológica ante el trauma. Pero también, el estado debe procurar a los adolescentes imputados, no criminalizarlos, sino analizar las situaciones que los llevaron a esto y “rescatarlos de la problemática que puedan presentar”, puntualizó.

Por otra parte, recordó que los imputados tienen medidas cautelares que les impiden acercarse a Juan, salir del estado, y estar presentándose periódicamente ante la autoridad supervisora. Asimismo, recordó que no hay información de que los jóvenes hayan violado estas medidas cautelares, asegurando que será la jueza encargada la que definiría si existe alguna violación