Suman luchadores queretanos 13 medallas en los Nacionales CONADE

Hoy finalizan las actividades en la rama femenil y mañana inician las actividades del estilo greco, donde Querétaro participará con 23 atletas.

Culminó la primera etapa de luchas asociadas dentro de los Nacionales CONADE 2022, y el equipo de libre varonil queretano sumó tres medallas de oro, una de plata y dos de bronces; mientras que el equipo femenil aportó cuatro oros, una plata y dos bronces.

En el caso de la varonil, los medallistas dorados y que consiguieron un triplete histórico en el evento que se desarrolla en Mexicali, Baja California, fueron Diego Olvera (61kg), Miguel Lavielle (86kg) y Luis de la Rosa (125kg), en tanto, César Escamilla aportó la plata (70kg); los bronces fueron de Leonardo de la Torre (74kg) y Héctor García (97kg).

“Libre varonil tiene muchos años que no daba más de una medalla de oro, el año pasado conseguimos seis medallas, pero esta vez fueron tres de oro, el resultado se mejoró, y con lo que me voy contento es que los chicos que vienen atrás, escolares y cadetes, aunque este año no pudieron conseguir medalla, lucharon bastante bien, estoy seguro que en los próximos años, ellos son quienes nos darán buenos resultados”, explicó Alexis Olvera, entrenador estatal.

En el primer día de actividades, las luchadoras femeniles dieron un buen resultado con siete preseas, los oros fueron para Sandra Escamilla (68kg), Victoria Rojas (59kg), Bertha Rojas (57kg) y Sofía Garfias (39kg). Mitzi Ortiz sumó una plata en los 33 kilogramos y los bronces fueron para Emilia Anaya (62kg) y Zoe Cárdenas (54kg).

“Estoy muy emocionada y fue todo gracias a mis entrenadores y compañeros de entrenamiento. Quiero lograr ir a un panamericano”, expresó la luchadora, Sofía Ortiz.

Este 9 de junio finalizan las actividades en la rama femenil y el viernes 10 inician las actividades del estilo greco, donde Querétaro participará con 23 atletas.

“En general llevamos siete medallas, falta que cerremos con el estilo grecorromano que, por tradición, ha dado más resultado; creo que los tres equipos estamos parejos, y el resultado va a ser mucho mejor para Querétaro”, concluyó Alexis Olvera.