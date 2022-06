Recuperan cuerpos de sacerdotes jesuitas y guía de turistas asesinados en Chihuahua

Papa Francisco: “Expreso mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas, y un laico. ¡Cuántos asesinatos en México!”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua informó que se han localizado y recuperado los cuerpos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos, Joaquín Mora y el del guía de turistas, Pedro Palma (con más de 40 años trabajando en la zona) asesinados en Cerocahui, municipio de Urique.

Sus restos fueron trasladados en una camioneta, de acuerdo con las autoridades, por 82 kilómetros aproximadamente hasta abandonarlos en un paraje en la localidad de Pito Real.

Los hechos sucedieron el pasado lunes, cuando sujetos armados ingresaron a la iglesia jesuita del poblado de Cerocahui luego de que Pedro Palma aparentemente había ingresado herido, una vez adentro, los sacerdotes trataron de auxiliarlo, sin embargo, arribaron los agresores y dispararon contra los sacerdotes y Palma, al tiempo que se llevaron sus cuerpos.

José Noriel N, mejor conocido como ‘El Chueco‘, ha sido identificado como presunto responsable del asesinato, tras ser denunciado por los testigos, entre ellos, un sacerdote que se escapó en medio del ataque. Hasta el momento continua la búsqueda de este sujeto por la zona serrana mediante operativos que se implementaron por las fuerzas federales, estatales y municipales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quien aporte información que lleve a la captura de este sujeto, cabe destacar que este organismo indica que es la recompensa más alta que se ha ofrecido en la historia de ese Estado, aunado a esto, no descarta solicitar apoyo de las autoridades de Estados Unidos.

Por la mañana, el papa Francisco lamentó estos acontecimientos y se refirió a lo ocurrido en la audiencia de este miércoles e incluso, dedicó unas palabras a la violencia que se vive en nuestro país: “Expreso mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas, y un laico. ¡Cuántos asesinatos en México!”.

En su cuenta de Twitter, el sumo pontífice escribió “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios“.

Posteriormente el presidente, Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa mañanera el envío de tropas del Ejército para, apoyar en la localización de los cuerpos y dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha dado información respecto a otros dos hombres, no turistas, quienes desaparecieron ese mismo día por la mañana. No hay ninguna explicación oficial sobre si se trató de un ataque conjunto ó si están relacionados. López Obrador adelantó esta mañana que a ellos los buscan con vida.