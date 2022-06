Piden donaciones hemáticas para abastecer Banco de Sangre

Donar sangre es un acto de solidaridad hacia personas que enfrentan ciertas enfermedades como cáncer, anemia, heridas, entre otras.

La Fundación Siempre Habrá un Milagro invita a la sociedad queretana a donar sangre para revertir la escasez que existe en el Banco de Sangre del Hospital General, así lo transmitió la presidenta de esta asociación civil, Esperanza Osornio Soto.

En ese sentido, la activista recordó que actualmente existe solo un dos por ciento de capacidad alcanzada y la meta es lograr el 80 por ciento, que en el pasado logró alcanzarse gracias a las donaciones solidarias de la ciudadanía queretana.

Asimismo, recordaron que las plaquetas, glóbulos y plasma tienen un periodo de vida útil de cinco días, 42 días y un año respectivamente, por lo que es necesario que exista una donación constante por parte de la población para atender a personas que hayan sufrido algún accidente o necesiten una operación, estén por tener a un bebé y aquellas con enfermedades crónicas como lo es el cáncer.

Además, recordó que quienes padecen diabetes, hipertensas o estuvieron contagiados de COVID-19 sí pueden donar, siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado. Asimismo, recordó las recomendaciones que van desde pesar más de 50 kilogramos, no estar bajo tratamiento médico, no haber bebido alcohol en 72 horas, no haber padecido hepatitis, no haberse vacunado en los últimos 45 días y no haberse tatuado o perforado en el último año.

Además se sugiere realizar una cena ligera libre de grasa un día antes, tomar suficiente agua y haber dormido siete horas antes de donar, así como consumir verduras para recuperar minerales. Agregaron que se puede donar en horario matutino y vespertino.